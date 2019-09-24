14 ülkenin sütçüsü

TÜRKİYE son yıllarda süt ve süt ürünleri üretiminde yeni yatırımlarla atağa kalktı. Bu alanda markalaşma çalışmalarına da ağırlık veren markalar, ihracat ağını her geçen yıl genişletiyor. Bu markalardan biri de Balıkesirli Teksüt... 1956 yılında Recep Arınık tarafından temelleri atılan Teksüt, bugün Amerika’dan Umman’a, İsrail’den Irak’a kadar 14 farklı ülkeye süt ve sütlü ürünler ihracatı yapıyor. 2018’i 462 milyon liralık ciro ile kapattıklarını anlatan Teksüt Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray, “Hedefimiz 2019 yılı sonunda yüzde 20’lik büyüme. Bunun için de yeni rotaları hedefimize aldık” dedi. Aksaray, markanın kuruluşu ve büyüme hikayesini ise şöyle anlattı:

22 YILDIR İHRACAT

Kuruluş tarihi itibarıyla bugün Türkiye’nin en köklü süt ve süt ürünleri firması olan Teksüt, 63 yıl önce Balıkesir’in Gönen ilçesinde, şu anki Yönetim Kurulu Başkanımız Cevdet Arınık’ın babası Recep Arınık tarafından kuruldu. İlk kurulduğunda yerel ölçekte yoğurt ve beyazpeynir üretimiyle yola çıkan firmamız, süreç içinde tesislerini ve ürün çeşitlerini genişleterek, bugün yine Gönen’de bulunan 27 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 80 bin metrekare üzerine kurulu modern fabrikasında üretimini sürdürüyor. 2017 yılında yüzde 25 büyüme elde etmiştik. 2018 yılında ise yüzde 18 büyüme elde ederek 462 milyon TL’lik ciroya ulaştık. 2019 da bu ciroyu aşmak istiyoruz. Bu yıl için önümüze yüzde 20’lik büyüme hedefi koyduk. Teksüt olarak ihracat konusu, iş ajandamızın en önemli başlıklarından biri. Uzun zamandır ihracat yapan bir şirketiz. Örneğin 1997 yılından bu yana, yani 22 yıldır kesintisiz olarak ABD’ye ihracat yapıyoruz. Son iki yılda ise ihracat yaptığımız ülke sayısını 9’dan 14’e çıkarttık. İhracat yaptığımız ülkeleri şöyle sıralayabiliriz; Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Kuveyt, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, Tayvan, Katar, Ürdün, Suudi Arabistan, Somali, İsrail ve Umman. Şimdi Avrupa’ya ihracat yapmaya hazırlanıyoruz. Bilindiği gibi Avrupa uzun süre Türk süt ürünlerine kapılarını kapalı tuttu. Ancak şimdi sınırlı sayıda Türk firması, çeşitli denetimlerden geçerek, Avrupa’ya ürün ihraç etme onayı aldı. Teksüt olarak biz de bu firmalardan biriyiz. Önümüzdeki dönemde Almanya ve Fransa’ya ürün göndereceğiz.

40 FARKLI ÜRÜN VAR

Teksüt’ün beyaz peynir ile başlayan süt ve süt ürünleri serüveni; kaşar peyniri, krem peynir, tereyağı, sürülebilir beyaz peynir, süzme peynir, labne, kaymak, yoğurt ve ayranın yanı sıra yöresel peynirlerin üretimiyle devam ediyor. Teksüt olarak günde 600 ton süt işliyoruz. 8 kategoride 40’ı aşkın ürünümüz var. Toplam 580 kişilik personele sahibiz. Ortalama olarak 10 bin üreticiden süt alarak işliyoruz. Bu yönüyle de yerel kalkınmaya katkıda bulunuyoruz. Tesislerimizin bulunduğu Gönen ilçesi, süt hayvancılığının en iyi yapıldığı beldelerden biri. Ayrıca yöre insanı, iyi süt elde etme konusunda son derece tecrübeli. Bu nedenle sütü ağırlıklı olarak Gönen çevresindeki köy ve çiftliklerden temin etmeyi tercih etmekle birlikte, süt alımımız Bursa, Çanakkale, İzmir ve Afyon’in kırsal bölgelerine doğru genişleyebiliyor.”

BANDIRMA’YA İSİM SPONSORU OLDU

2019 yılında spora büyük destek verdiklerini anlatan Arda Aksaray, “2019’de hem Teksüt hem de Gönen’in komşusu Bandırma kentimiz açısından önemli bir adım attık. 2019–2020 sezonundan başlamak üzere beş yıllık bir anlaşmayla Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü’ne isim sponsoru olduk. Teksüt Bandırma Basketbol Kulübü olarak hem Türk sporuna, hem gençlerimize, hem de bulunduğumuz yöreye anlamlı ve bir destek vermiş olacağız. Bandırma’nın Türk basketbol tarihinde önemli bir yeri var. Bu yöreden çıkan ve ürünleriyle dünyaya uzanan bir şirket olarak, spor kulüplerinin sıkıntılı bir evreden geçtiği bir dönemde bölgemizin çok önemli spor kurumuna destek olmayı, sosyal bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz” dedi.

15 MİLYON TL’LİK YATIRIM HEDEFİ

SON dönemlerde yeni yatırımlarla büyümeyi sürdürdüklerini anlatan Teksüt Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray, “2018’de de satış-pazarlama, dağıtım ağı, ekipman-makine, Ar-Ge ve ürün geliştirmeye yönelik yaklaşık 13 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Labne, çubuk peynir, lor, süzme peynir, üçgen peynir gibi ürünlerde yeni veya kapasite arttırıcı revizyon yatırımları yaptık. 2019 yılı için 15 milyon TL’lik yatırım hedeflemiştik. Ama bu miktarı büyük olasılıkla aşacağız. Öncelikle süt ve ayran-yoğurt hatlarında kapasite artırımına yönelik makine alımları planlandı, bir bölümü tamamlandı. 2019’de meyveli süt üretimi devreye girecek, ki bu Teksüt açısından yeni bir kategori. Buna yönelik çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

TÜRKİYE ELEKTRİKLİ BİSİKLETTE ÜRETİM ÜSSÜ



AVRUPA’nın önde gelen bisiklet üreticilerinden Türkiye, elektrik destekli bisiklet ihracatına hızlı başladı. 2017’de 219 adetle başlayan ihracat, bu yılın 8 ayında 7 bin 155’e yükseldi ve yaklaşık 5 milyon Euro’luk döviz girdisi sağlandı. Bisiklet Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Şakrak, Avrupa Birliği ülkelerinde elektrik destekli bisiklet satışının her geçen yıl katlandığını belirterek, Türkiye’deki üreticilerin bu fırsatı iyi değerlendireceğini söyledi. Sektörün üretim planlamasını yavaş yavaş elektrik destekli bisikletlere kaydırdığına işaret eden Şakrak, şöyle konuştu: “Elektrik destekli bisikletin yüksek katma değeriyle bisiklet ihracatımızı katlayarak artırabiliriz. Daha önemlisi kendi yan sanayimizi oluşturabiliriz çünkü elektrik destekli bisiklet üretimi arttıkça yan sanayi yatırımları da cazip hale gelecek. Ülkemizde batarya yatırımı konusunda ciddi yatırımlar var çünkü yerli batarya yatırımının ilerisinde hücre yapımına geçilmesiyle endüstrinin ithal ettiği parçalar, yerli üretimle karşılanacak ve katma değerin ülkede kalması sağlanacak. Ayrıca bu yatırımlar bizim ihracatta daha rekabetçi ve esnek olmamıza katkı sağlayacak. Böylece elektrikli bisiklet sektöründe Avrupa’ya çalışan tedarikçiler için önemli bir üretim üssü olacağız.”

UZAKDOĞU’DA TÜRK HALISINA BÜYÜK İLGİ

TÜRKİYE’nin halı ihracatının 3’te 2’lik kısmını gerçekleştiren Güneydoğu Anadolulu ihracatçılar, Uzak Doğu pazarındaki ağırlıklarını artırmak amacıyla Endonezya, Malezya, Güney Kore ve Japonya’ya heyet göndermeyi planlıyor.TÜİK ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) verilerine göre, Türkiye 2018’de 2.3 milyar dolarlık halı ihraç etti. Geçen yıl ABD 563 milyon dolar, Suudi Arabistan 266 milyon dolar, Irak 170 milyon dolar, Almanya 104 milyon dolar ve Birleşik Krallık 98 milyon dolarla en çok halı ihraç edilen ülkeler arasında yer alırken, toplam halı dış satımının yarısı bu ülkelere yapıldı. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Avustralya, Singapur, Endonezya, Malezya, Güney Kore ve Japonya’ya gittiklerini ve burada büyük bir ilgi ile karşılaştıklarını söyledi.

GİRİŞİMCİ KADINLARA 875 MİLYON LİRA



TÜRKİYE Grameen Mikrofinans Programı Karadeniz Bölge Müdürü Yasin Kandemir, “Bugün geldiğimiz noktada kadınlara 875 milyon lira destek sağlandı. Bu tamamen kadınların, özellikle ev hanımlarının desteklenmesine yönelik bir yatırım” dedi. Kandemir, mikrokredi programının 2003 yılında Türkiye Grameen Mikrofinans Programı bünyesinde 5 kadına 500’er lira sermaye verilmesiyle başladığını söyledi. Kandemir, şunları kaydetti: “Bir kadın isterse her şeyi yapar. Yeter ki isteyin, azimli olun. ‘Ben bunu başarabilirim’ demeniz çok önemli. Erkekler hayatın her noktasında kendisini idame edebilir ancak kadınlar naif yapıları gereği desteklenmeli. Kadınların ekonomideki yerlerini almaları ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri gerekiyor.”

KOCAELİ 4 YENİ FUARA HAZIRLANIYOR



ULUSLARARASI İhtisas Fuarları’na yeniden açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi, 2020 yılında 4 yeni fuar düzenleyecek. 22-26 Ocak 2020 tarihleri arasında “Macera ve Eğlence Ayağınıza Geliyor“ sloganı ile eş zamanlı olarak düzenlenecek Marmara Boat Show, Marmara Bisiklet ve Motosiklet ekipmanları, Marmara Doğa ve Av Sporları, Marmara Kamp ve Karavan Show fuarlarına ev sahipliği yapacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi, açık hava tutkunlarını yılın ilk etkinliği ile bir araya getirecek. 30 bin metrekarelik kapalı alanda düzenlenecek olan fuarların şehir ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını anlatan yetkililer, “Fuara Türkiye ve yurtdışından binlerce katılımcı bekleniyor. Hem şehir ekonomisine hem ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlanacak. İki görüşmeler ticaret hacmini arttıracak” dedi.