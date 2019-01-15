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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
15.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

13 milyarlık ‘atıl’ gelir

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13 milyarlık ‘atıl’ gelir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’de 2 milyon hektar tarım arazisinin atıl durumda olduğunu, bu arazilerin tarıma kazandırılmasıyla 13 milyar TL’lik bir gelir artışının olabileceğini söyledi. Pakdemirli, arazi toplulaştırma çalışmalarının da devam ettiğini, 2023’e kadar 8.5 milyon hektar alanda toplulaştırmanın da tamamlanmış olacağını dile getirdi.

TÜRKİYE’de 24 milyon hektar tarım alanından 2 milyon hektarının atıl durumda olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 milyon hektar alanın tarıma kazandırıldığı takdirde, yıllık ortalama 13 milyar liralık bir gelir artışı sağlamanın mümkün olacağını dile getirdi. ‘Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması ile Arazi Bankacılığının Kurumsal Altyapı Çalıştayı’nın açılışında konuşan Bakan Pakdemirli, milli ekonominin temelinin tarım olduğunu, gıda ihtiyacının yüzde 95’inin topraktan karşılandığını bildirdi.

8.5 MİLYON HEKTAR

Pakdemirli, “Ülkemizde 24 milyon hektar tarım alanının yüzde 8.3’ü yani 2 milyon hektarı atıl durumdadır. Bu tarım alanlarının aynı zamanda yüzde 25’lik kısmı da sulama imkanına sahip arazilerden oluşmaktadır. Bu da yaklaşık 500 bin hektarlık araziye denk gelmektedir. 2 milyon hektar tarıma kazandırıldığı takdirde, yıllık ortalama 13 milyar liralık bir gelir artışı sağlamak mümkündür” dedi. Tarım arazilerini korumak ve yasal boşluğu gidermek amacıyla 2005’te Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nu çıkardıklarını anımsatan Pakdemirli, bu düzenlemeyle 655 bin hektar tarım alanının amaç dışı kullanımının engellendiğini dile getirdi. Pakdemirli, bugüne kadar toplam 6.1 milyon hektar, 2018 sonu itibarıyla da 496 bin hektar alanda daha toplulaştırma çalışmasını tamamladıklarını vurgulayarak, 2023 yılına kadar 8.5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarını tamamlamış olacaklarını ifade etti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Arazi bankacılığı gibi modellerin Türkiye’de hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini anlatan Bakan Bekir Pakdemirli, şöyle konuştu: “Söz konusu arazilerin üretim yapılabilir hale getirilmesiyle ölçek ekonomisine uygun tarım işletmeleri oluşacak, tarımsal üretim miktar ve kalite yönüyle daha güvenli ve güvenilir hale gelecektir. Uygulamayla arazilerin tarımsal niteliğini korumak amacıyla el değiştirebilme imkanları da ortaya konulacak. Bununla birlikte tarım arazilerinin mobilitesi yani alım, satım, kiralama gibi özellikleri artırılacaktır. Böylece tarım arazilerinin kullanıcısı tarafından daha etkin kullanılması, tarım arazileri piyasasında arz ve talep dengesinin düzenlenmesi yoluyla yaklaşık olarak ülkemizde bulunan 2 milyon hektar atıl tarım arazisinin üretime kazandırılması sağlanmış olacaktır.”

ARAZİ BANKASINA İHTİYACIMIZ VAR

TARIM ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü de tarım arazilerinin küçük ve parçalı oluşuyla atıl kalmalarının tarımdaki en önemli sorun olduğuna dikkati çekti. Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesini önleyen yasal düzenlemenin 2014 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlatan Özlü, “Tarım arazilerin mirasla devri, kiracılık, ortaklık, arazi alım satımı gibi uygulamaların yapıldığı arazi bankacılığı olarak tanımlanan etkili bir kurumsal yapıya ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.

 

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