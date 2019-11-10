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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
10.11.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

11 milyon fidan toprakla buluşacak

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11 milyon fidan toprakla buluşacak

Geleceğe Nefes kampanyasında, 11 Kasım 2019 saat 11.11’de, Türkiye genelinde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşacak.

“Çiftçimizin yüzü gülsün, çocuklarımız ormanla büyüsün” şiarı ile çıkılan yolda bir yıl gibi kısa sürede büyük mesafe kat edildi. Çiftçinin yüzü gülerken, çocukları ormanlar içinde büyütme hedefine ulaşmak üzere önemli bir adım atılarak 11 Kasım 2019’da 11 milyon fidan geleceğe nefes olmak üzere miras bırakılacak.

11 milyon fidan seferberliği ile iki ayrı Guinness Dünya Rekorunun da denemesi yapılacak. Çorum'da “bir saatte en çok fidan dikme rekoru” ile “Dünyanın en büyük online fidan diken insan albümü” rekorunun kırılacağı bu ağaçlandırma seferberliğine “Geleceğe Nefes” adı verildi.

11 Kasım’da yurt genelinde gerçekleştirilecek ağaçlandırma seferberliği öncesi vatandaşlara, “Geleceğe Nefes” (gelecegenefes.com) internet sayfası üzerinden Türkiye’nin istediği bölgesinde dikilecek 5 kadar ağaca kendisinin ve aile bireylerinin isimlerini verme imkânı tanındı. Halkın yoğun desteği ile Türkiye genelinde sahiplenilen fidan sayısı 13 milyonun üzerine çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iştiraki, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla 11 Kasım Pazartesi günü, gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve “Daha Yeşil Bir Türkiye İçin” 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 11 Milyon Fidan Dikimi etkinliğinin başlangıcı Ankara’dan saat 11.11’de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Pakdemirli’nin katılacağı fidan dikim etkinliği, 11 Kasım Pazartesi günü Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi’nde bulunan Çakırlar mevkisinde saat 11.11’de başlayacak.

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