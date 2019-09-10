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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
10.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

10’a katlanan ithal çöp 4 adımda azaltılacak

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
10’a katlanan ithal çöp 4 adımda azaltılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’de son dönemde çöp ithalatında yaşanan 10 katlık artışı durdurmak için harekete geçti.

Bakanlık, öncelikle gerekli koşulları taşımadıkları halde ‘lisans’ almış olanları tespit etmek üzere merkezden teftişe başlayacak. Ardından çöp ithalatına hem saflık ve kota koşulu getirecek hem de her bir fatura için aldığı bin 400 liralık atık ithalat uygunluk bedelini ton başına alacak. Zaten bakanlık bunun ilk uygulamasını 5 Ağustos’ta ithal edilen her bir ton başına 300 lira bedel alınmasına ilişkin kararıyla başlatmış ancak sonra gelen tepkiler üzerine eski sisteme dönmüştü.

Edinilen bilgiye göre yeterli makine ekipmanı, kapasitesi olmadığı halde lisansı bulunan firmalar tespit edilecek. Bunun için de bakanlık bin 300’ü plastik, 377’si kağıt geri dönüşüm tesisini merkezden göndereceği müfettişlerle denetleyecek. Aranan koşulları taşımayanların lisansları iptal edilecek. Bakanlık ikinci önlem olarak ithal edilecek atığın saflık oranının yüzde 90 ve üzerinde olması (yani çöp oranının yüzde 10’u geçmemesi) koşulu getirmeyi planlıyor. Bunun için plastik atıkların ithalatında, gelen ülkenin resmi kurumunca veya uluslararası bir akreditasyon kuruluşunca onaylanma, bu atıkların çevre ve insan sağlığına zararsız olduğu, tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmadığına dair analiz belgesi istenecek.

Üçüncü olarak bakanlık merkez teşkilatınca belli bir ücret karşılığında firmalara yıllık atık ithalat belgesi verilmesi planlanıyor. İthalat kotası ise firmanın kapasite raporlarına göre belirlenecek. Ayrıca firmalara geri dönüşüm tesisi kapasitesinde işlenecek atığın yüzde 60’ının Türkiye’den elde edilmesi koşulu getirilecek.

Bakanlığın üzerinde durduğu bir diğer adım ise ülkeye değersiz çöpün girmesini önlemek üzere atık ithalatı uygunluk belge bedelinin ton başına alınması olacak. Halen firmalar tek bir beyannameyle tırlar dolusu atık getirseler bile sadece bin 400 lira ödüyorlar. Oysa bakanlık bu ücretlendirmeyi ton başına yaparak gerçek anlamda geri dönüşür atığın ülkeye girmesini hedefliyor.

 

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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