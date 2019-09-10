10’a katlanan ithal çöp 4 adımda azaltılacak

Bakanlık, öncelikle gerekli koşulları taşımadıkları halde ‘lisans’ almış olanları tespit etmek üzere merkezden teftişe başlayacak. Ardından çöp ithalatına hem saflık ve kota koşulu getirecek hem de her bir fatura için aldığı bin 400 liralık atık ithalat uygunluk bedelini ton başına alacak. Zaten bakanlık bunun ilk uygulamasını 5 Ağustos’ta ithal edilen her bir ton başına 300 lira bedel alınmasına ilişkin kararıyla başlatmış ancak sonra gelen tepkiler üzerine eski sisteme dönmüştü.

Edinilen bilgiye göre yeterli makine ekipmanı, kapasitesi olmadığı halde lisansı bulunan firmalar tespit edilecek. Bunun için de bakanlık bin 300’ü plastik, 377’si kağıt geri dönüşüm tesisini merkezden göndereceği müfettişlerle denetleyecek. Aranan koşulları taşımayanların lisansları iptal edilecek. Bakanlık ikinci önlem olarak ithal edilecek atığın saflık oranının yüzde 90 ve üzerinde olması (yani çöp oranının yüzde 10’u geçmemesi) koşulu getirmeyi planlıyor. Bunun için plastik atıkların ithalatında, gelen ülkenin resmi kurumunca veya uluslararası bir akreditasyon kuruluşunca onaylanma, bu atıkların çevre ve insan sağlığına zararsız olduğu, tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmadığına dair analiz belgesi istenecek.

Üçüncü olarak bakanlık merkez teşkilatınca belli bir ücret karşılığında firmalara yıllık atık ithalat belgesi verilmesi planlanıyor. İthalat kotası ise firmanın kapasite raporlarına göre belirlenecek. Ayrıca firmalara geri dönüşüm tesisi kapasitesinde işlenecek atığın yüzde 60’ının Türkiye’den elde edilmesi koşulu getirilecek.

Bakanlığın üzerinde durduğu bir diğer adım ise ülkeye değersiz çöpün girmesini önlemek üzere atık ithalatı uygunluk belge bedelinin ton başına alınması olacak. Halen firmalar tek bir beyannameyle tırlar dolusu atık getirseler bile sadece bin 400 lira ödüyorlar. Oysa bakanlık bu ücretlendirmeyi ton başına yaparak gerçek anlamda geri dönüşür atığın ülkeye girmesini hedefliyor.