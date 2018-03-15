100 ülkede yayında! Heyecan arttı gelir yükseldi

SÜPER Lig’de son 9 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı da kızıştı. Son yılların en heyecanlı maçlarına ev sahipliği yapan Süper Lig’de seyirci sayısı da rekora koşuyor.

Bu durum da en çok kulüplere yarıyor. 25 haftanın sonunda seyirci ortalaması bir önceki yıla göre 4 bin kişi artarken, kulüplerin sadece bilet satış geliri ise bir önceki sezona göre yüzde 42 arttı. 2016-2017 sezonunun 25’inci haftasına kadar satılan biletlerden elde edilen gelir 2 milyon lira olurken, bu rakam 2017-2018 sezonunun 25’inci haftası itibariyle 2.9 milyon TL’ye yükseldi. Maç başına ortalama seyirci sayısı da 13 bini geçti. Ligde en çok taraftara oynayan kulüp ise Galatasaray oldu. Türk Telekom Stadı’nda oynanan lig maçlarında bu sezon ortalama 38 bin kişiye ulaşıldı.

30 BİN BARAJI

2017-2018 futbol sezonunda 2 takım ortalama seyircide 30 bin barajını geçmeyi başardı. Galatasaray kendi sahasında oynadığı 13 maçta ortalama 38 bin 885 taraftara oynadı. Sarı-kırmızılı takım böylece bilet geliri en yüksek takım oldu. İkinci sırada ise Beşiktaş yer aldı. Siyah-beyazlılar Vodafone Park’ta 12 maçta ortalama 33 bin 154 taraftara oynadı. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor ise 20 bin barajını geçen takımlar oldu. Sarı-lacivertli takım 28 bin 724 kişiye oynarken, Trabzonspor 25 bin 101 kişiye oynadı. Konyaspor, Antalyaspor, Kayserispor, Sivasspor ve Malatyaspor da en çok taraftar çeken takımlar arasında yer aldı. Bu sezon 10 bin barajın altında kalan takımlar ise Göztepe, Alanyaspor, Başakşehir, Akhisarspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Osmanlıspor oldu. Ligin en az taraftara oynayan takımı da Osmanlıspor. Şampiyonluğun en iddialı takımları arasında yer alan Başakşehir ise bu sezon ortalama 4 bin 966 seyirciye karşı oynadı.

DERBİ 100 ÜLKE YAYINDA

YARIN Ülker Stadı’nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe-Galatasaray, Türkiye’nin tanıtımına da katkı sağlayacak. Dev derbinin Amerika’dan Tayland’a kadar 100’e yakın ülkede canlı yayınlanması bekleniyor. Yayıncı kuruluş BeIN Sports’un faaliyet gösterdiği ülkelere, maç başı satışların da eklenmesiyle derbinin dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi tarafından izlenmesi bekleniyor. Derbi Kanada, Amerika, Uganda, Avustralya ve Filipinler gibi birçok farklı ülkede yayınlanacak. BeIN Sports, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için Fransa’da özel yayınlar yapacak. Bunun için Fransa’dan gelen ekip maç öncesi ve sonrası canlı yayınlarla Ülker Stadı’ndaki atmosferi yansıtacak.