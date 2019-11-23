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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hülya GÜLER
23.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

100 bin çocuk ‘kod’lamayı öğrenecek

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100 bin çocuk ‘kod’lamayı öğrenecek

TÜRKİYE Vodafone Vakfı, Habitat Derneği işbirliğiyle 3 yıldır 7-14 yaş aralığındaki öğrencilere kod yazmayı öğrettiği ‘Yarını Kodlayanlar’ projesinde bu yıl hedef büyüttü.

Son 3 yılda 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa kod yazmayı öğreten Türkiye Vodafone Vakfı bu yıl 81 ilde 100 bin öğrenciye daha ulaşmayı hedefliyor. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, 3 yılda projede edindikleri deneyim ve gördükleri yoğun ilgi sonucunda bu yıl için iddialı hedefler koyduklarını belirterek, “4. yıla girerken ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini yaygınlaştırmaya ve kapsamını genişletmeye dönük iki büyük işbirliği gerçekleştirdik. Bundan sonra eğitici eğitimlerine Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerini de dahil olacak. Böylece kodlama eğitimlerini Türkiye geneline yaygınlaştıracağız. Bir de dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile işbirliği yaparak 14-17 yaşındaki gençlere yapay zeka konusunda da eğitim vermeye başlayacağız” dedi.

YAPAY ZEKA EĞİTİMİ 

Türkiye Vodafone Vakfı olarak, tüketen değil, üreten nesil için çalıştıklarını kaydeden Süel, “Yarını Kodlayanlar’la çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını hedefliyoruz. Yaptığmız ölçümlerde projenin çocuklarda önemli değişimler yarattığını gördük. Sosyal etki sonuçlarına göre, kodlama mantığının gerçek hayat problemlerini çözerken kullanılabileceğini belirtenlerin oranı yüzde 53. Öğrencilerin yüzde 76’sı ise ileride yazılım geliştirmeyi düşünüyor. Önümüzdeki dönemde ayrıca, çocuklarımızın dijital yetkinliklerinin artırılması, Vakfımızın ana misyonu olmaya devam edecek. ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında Türkiye’deki 2020 sonuna kadar 3 ilde 1000 gence yapay zeka eğitimi vereceğiz.”

‘ALO’DAN ÖTEYE GEÇELİ ÇOK OLDU

VODAFONE’nun uzun zamandır ‘alo’dan öte bir teknoloji şirketi olduğunu kaydeden Hasan Süel, “Her zaman teknolojiyi insanlığın iyiliği için, toplumun bir sosyal ihtiyacına cevap vermek için nasıl kullanabiliriz diye düşünüyoruz. Bu kapsamda önce insanların teknoloji okuryazarlığını, teknolojiye olan yatkınlığını artırmak için bir proje yapalım ve çocuklardan başlayalım dedik. Çünkü, içinde bulunduğumuz dijital dünyanın lisanı kodlama ve çocuklara ne kadar erken yaşta bu alanda bilgi verirseniz ileride çarpanı o kadar yüksek oluyor. Dijitalleşme, yeni iş modellerinin, yeni mesleklerin önünü açacak. OECD’nin dijital ekonomi raporuna göre, bugün 3 çocuktan 2’si bizim bilmediğimiz meslekleri yapacak. Amacımız çocuklarımızı bu geleceğe hazırlamak” dedi.

 

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