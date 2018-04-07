10 ilde operasyon! Asker kıyafetiyle dolandırıcılık

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
AA
07.04.2018 - 10:02, Son Güncelleme:

10 ilde operasyon! Asker kıyafetiyle dolandırıcılık

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10 ilde operasyon! Asker kıyafetiyle dolandırıcılık

Adana merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların, telefonla dolandırıcılık için çağrı merkezi kurdukları, özel programla aradıkları kişilerin cihazlarında farklı numaralar görünmesini sağladıkları tespit edildi.

Adana merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, telefonla dolandırıcılık için çağrı merkezi kurdukları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen "Son Alo" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

10 ilde operasyon Asker kıyafetiyle dolandırıcılık

Zanlıların adreslerinde ele geçirilen 20 bilgisayar, 48 cep telefonu, 6 tablet, 2 pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca, mermiler, 2 telsiz, GSM operatörlerine ait 200 SIM kart, 3 POS cihazı, 13 taşınabilir bellek, 10 bin lira para ve bir askeri kıyafetin incelenmesi devam ediyor.


10 ilde operasyon Asker kıyafetiyle dolandırıcılık

Şüphelilerin danışmanlık merkezi olarak görünen iş yerinde çağrı merkezi kurdukları, özel programla aradıkları kişilerin cihazlarında farklı numaralar görünmesini sağladıkları, bu sayede kendilerini polis, asker savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.


10 ilde operasyon Asker kıyafetiyle dolandırıcılık

Zanlılardan ele geçirilen bir bilgisayarda vatandaşlara ait kimlik bilgilerinin olduğu nüfus kayıt programı bulundu. Dolandırıcıların aradıkları kişileri ikna etmek için bu bilgileri kullandıkları tespit edildi.


10 ilde operasyon Asker kıyafetiyle dolandırıcılık

MAĞDURLARDAN PARA VE ALTINLARI ASKER KIYAFETİ GİYEREK ALMIŞLAR

Şüphelilerin, kandırdıkları kişilerden altın veya para almaya "astsubay adaylarının" giydikleri kıyafetlerle geldikleri belirlendi.


10 ilde operasyon Asker kıyafetiyle dolandırıcılık

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaptığı açıklamada, vatandaşları kandırmaya çalışan suç gruplarına karşı mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.


10 ilde operasyon Asker kıyafetiyle dolandırıcılık

Adana'da telefonla dolandırıcılık iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Adana, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki 73 adrese "Son Alo" adlı operasyon düzenlenmiş, 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.


10 ilde operasyon Asker kıyafetiyle dolandırıcılık

 

 

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