1 TL’ye itibar suikastı

SOSYAL medyanın yaygınlaşma-sıyla bu platformlarda yapılan her türlü paylaşımın aldığı etkileşim de önem kazanmaya başladı. Kullanıcılar adeta bu platformlarda sağladıkları etkileşim üzerinden bir yarış içerisindeler. Ancak bu durumu kullanmak isteyen kötü niyetli kişiler de boş durmuyor. Şimdiye kadar para karşılığında kullanıcılara sahte takipçi ve beğeni sağlayan bu kişiler işleri bir üst boyuta taşıyarak bu kez, ‘kötü yorum’ ve ‘şikayet’ paketleriyle kullanıcılara kabus yaşatıyor. Kötü niyetli bu fırsatçılar şimdilerde, Instagram, Twitter, Facebook ve Youtube gibi platformlardaki bazı paylaşımların altına para karşılığında istenilen yorumları yazıyor. Yine para karşılığında, videoların altındaki ‘dislike-(beğenmeme)’ butonuna basarak izlenme oranlarını düşürüp olumsuz algı yaratıyor. Tweet’leri şikayet ederek paylaşımın silinmesini sağlıyorlar. Hatta sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlara katılıp manipülasyon dahi yapıyorlar.





ÖZEL YORUM PAKETİ

Üstelik bunun için özel kampanyalı paketler bile oluşturulmuş durumda. Sosyal medya kullanıcılarına direkt mesajlar göndererek sundukları hizmetleri pazarlıyorlar. Sosyal medya fırsatçılarının gönderdikleri mesajlarda yer alan bilgilere göre hizmetler ve fiyatlar şöyle: İster sevmediğiniz bir arkadaşınızın Instagram fotoğrafının altına, ister bir sanatçının ya da iş adamının paylaşımının altına istediğiniz şekilde yorum yapmanın bedeli yorum başına sadece 1 lira. Toplu özel yorumlar indirimli. Şöyle ki 10 özel yorumun bedeli 10 lira. 50 yorum 45 lira, 100 yorum 90 lira. Youtube’da videolar için 500 şikayet ise 75 lira.

KOPYA HESAP ORDUSU

Çoğunlukla sizi sosyal medyadan bulup hizmetleri hakkında bilgi veren şirketlerin yasal bir kaydı ise bulunmuyor. Sipariş üzerine para karşılığı yorum ve şikayet yapmak için kullanılan hesaplar ise aslında gerçek vatandaşların klonlanmış hesapları. Buradaki temel amaç o paylaşımı görenlerin altındaki yorumlar hakkında bir şüpheye düşmeyip gerçek kişiler tarafından yapıldığına inandırmak. Fırsatçıların paylaştığı bilgilere göre, itibar suikastı yapılacak kişinin sadece sosyal medya bilgilerinin kendilerine verilmesi yeterli.

BU SUÇUN KANITI İÇİN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ YETERLİ DEĞİL

BU durumla ilgili mahkemeye taşınan çok sayıda olay olduğunu söyleyen Bilişim Uzmanı Avukat Sertel Şıracı, “Kişilik haklarına ya da bir markaya saldırı söz konusu. İlk olarak hakaret içeren ya da kişiyi zor duruma sokan bir yorum internet üzerinden alalen yapıldığında ceza artıyor. Marka ya da kuruma yapılan bir saldırıda da tazminat ödenmesi söz konusu” dedi. Böyle bir durumla karşılaşıldığında Türkiye Noterler Birliği’nin (TNB) sitesinden vatandaşların e-tespit yaptırması gerektiğini söyleyen Şıracı, “Alınan ekran görüntüleri delil niteliği taşımıyor. Bu yorumları yapan kişiler mahkeme sürecinde bunları kaldırabilir. O yüzden e-tespit şart. Ayrıca içeriğe de iyi bakılması gerekiyor. Net oarak suç unsuru bulunması gerekir. Her yorum suç oluşturmaz. Kişi bundan zarar gördüğünü belirtse de bu ifade özgürlüğü kapsamında değerlenlendirilebilir” şeklinde konuştu.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

AVUKAT Mehmet Ali Köksal ise burada net bir suç unsuru oluştuğunu belirterek, “Kişisel verilerin işlenerek kişilerin rızası dışında kullanılması söz konusu olduğu için suçu işleyenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya. Ayrıca kişilere hakaret etme durumu var. Sövme suçunun da bu şekilde gerçekleşmesi tazminatın üst sınırdan ödenmesine neden olur” değerlendirmesini yaptı.