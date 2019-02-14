1 milyonu geçti! O ülkeden Türkiye'ye akın ettiler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri1 milyonu geçti! O ülkeden Türkiye'ye akın ettiler
GeriEkonomi 1 milyonu geçti! O ülkeden Türkiye'ye akın ettiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
14.02.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

1 milyonu geçti! O ülkeden Türkiye'ye akın ettiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1 milyonu geçti! O ülkeden Türkiye'ye akın ettiler

TÜROB Başkanı Timur Bayındır: "Hollandalı turist sayısı 2018'de önceki yıla göre yüzde 27 artışla bir milyon 13 bine ulaştı. Hollanda'dan gelen turist sayısı iki yıl aradan sonra yeniden bir milyonun üzerini gördü. Hollandalı turist sayısında bu yıl yüzde 20 artış bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Hollandalı turist sayısının 2018'de önceki yıla göre yüzde 27 artışla bir milyon 13 bine ulaştığını belirterek, "Hollanda'dan gelen turist sayısı iki yıl aradan sonra yeniden bir milyonun üzerini gördü. Hollandalı turist sayısında bu yıl yüzde 20 artış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük turizm pazarları arasında yer alan Hollanda pazarında gerilemenin durduğunu kaydederek, Türkiye'ye gelen Hollandalı turist sayısının 2018'de önceki yıla göre yüzde 27'lik artışla bir milyon 13 bine çıktığını bildirdi.

Bu ülkeden gelen turist sayısının iki yıl aradan sonra yeniden bir milyonun üzerini gördüğünü aktaran Bayındır, yükseliş trendinin devam edeceğini, Hollandalı turist sayısında bu yıl yüzde 20 artış beklediklerini vurguladı.

Bayındır, Hollanda pazarının 2013'te bir milyon 312 bin turistle rekor kırdığını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Sonraki yıllarda gerileme başladı ve 2016'da 906 bine, 2017'de 799 bine kadar geriledi. Ancak 2018'de yeniden yükseliş başladı ve bir milyon barajını aştı. Bir milyonun aşılması elbette sevindirici ancak hedef önce 1 milyon 300 bine ulaşılması ve bu rakamın da aşılması olmalı. Hollandalı turistlerin ülkemizde yaptığı kişi başı harcama 850 dolar düzeyinde. Bu rakam yabancı turistlerin kişi başı yaptığı ortalama 647 dolarlık harcamanın çok üzerinde."

Bayındır, Hollanda'nın özellikle güney destinasyonları için önemli bir pazar olarak algılandığına ve tüm tanıtımların ağırlıklı olarak deniz-kum-güneş tercihlerine yönelik yapıldığına değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hollandalıların özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik ilgilerinin oluştuğunu gözlemledik. Bu bölgelere yönelik bisiklet ve çoklu rota içeren seçeneklere önemli bir ilgi bulunuyor. Ancak bu talepleri karşılayacak bilgilendirici materyal eksiği ve ürün tanıtım eksikliği bulunuyor. Hollandalı turist yaz tatili konsepti dışında, önemli ölçüde aktif kültür ve tarih rotalarına ilgi gösteren bir turist profilidir. Kamping, cycling gibi aktiviteler içeren haritalar, özellikle UNESCO kültürel miras listesi detayları gibi özellikli içerik talep edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (14.02.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

1 milyonu geçti! O ülkeden Türkiye'ye akın ettiler

Vize ücreti ödemeden tatil yapın!

Ermut: Türkiye ekonomisine güvenilen bir ülke

1965 yılında üretilmişti... Rekor ziyaretçiye ulaştı!