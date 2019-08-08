1.9 milyarlık sera desteği
Ziraat Bankası seracılığın geliştirilmesi amacıyla devreye aldığı kredi paketinde 8 bin 993 üreticiye 1.9 milyar liralık kredi kullandırdı.
Seracılık finansman paketi çerçevesinde yıl sonuna kadar hacmin 2.5 milyar liraya ulaşması öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı değerlendirmede, “Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası aracılığı ile devreye aldığımız Seracılık Finansman Paketi ile üreticilerimize sağlanan kredi tutarı 1.9 milyar TL’ye ulaştı. Tarımsal üretimde, finansman ihtiyacını en uygun modellerle karşılamaya devam edeceğiz” dedi.
3 KATINA ULAŞTI
Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada, şubat-temmuz döneminde kullandırılan kredi miktarının, seracılık konusunda geçmiş üç yılın aynı döneminde kullandırılan ortalama kredinin yaklaşık üç katına ulaştığı belirtilerek, paket kapsamında 47 ilde örtüaltı tesisi yatırımı yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, “Afyonkarahisar, Burdur, Aydın, Ankara, Konya, Uşak, Balıkesir, Denizli ve Kayseri toplam yatırımlardan yaklaşık yüzde 35 pay aldı. Bu yatırımlarla, seracılığın ülke sathına yaygınlaştırılması stratejisi açısından önemli adımlar atıldı” denildi. Açıklamada, yatırımı finanse edilen örtü-altı tesislerinin büyüklüğünün 16 bin dönümü aştığı kaydedilirken, söz konusu tesislerde en çok yetiştirilecek ürünlerin domates, muz ve biber olacağı; domates üretimine yüzde 5, muz üretimine yüzde 15, biber üretimine yüzde 2 katkı sağlanacağı öngörüldüğü vurgulandı.
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