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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANKARA
08.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

1.9 milyarlık sera desteği

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1.9 milyarlık sera desteği

Ziraat Bankası seracılığın geliştirilmesi amacıyla devreye aldığı kredi paketinde 8 bin 993 üreticiye 1.9 milyar liralık kredi kullandırdı.

Seracılık finansman paketi çerçevesinde yıl sonuna kadar hacmin 2.5 milyar liraya ulaşması öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı değerlendirmede, “Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası aracılığı ile devreye aldığımız Seracılık Finansman Paketi ile üreticilerimize sağlanan kredi tutarı 1.9 milyar TL’ye ulaştı. Tarımsal üretimde, finansman ihtiyacını en uygun modellerle karşılamaya devam edeceğiz” dedi.

3 KATINA ULAŞTI

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada, şubat-temmuz döneminde kullandırılan kredi miktarının, seracılık konusunda geçmiş üç yılın aynı döneminde kullandırılan ortalama kredinin yaklaşık üç katına ulaştığı belirtilerek, paket kapsamında 47 ilde örtüaltı tesisi yatırımı yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Afyonkarahisar, Burdur, Aydın, Ankara, Konya, Uşak, Balıkesir, Denizli ve Kayseri toplam yatırımlardan yaklaşık yüzde 35 pay aldı. Bu yatırımlarla, seracılığın ülke sathına yaygınlaştırılması stratejisi açısından önemli adımlar atıldı” denildi. Açıklamada, yatırımı finanse edilen örtü-altı tesislerinin büyüklüğünün 16 bin dönümü aştığı kaydedilirken, söz konusu tesislerde en çok yetiştirilecek ürünlerin domates, muz ve biber olacağı; domates üretimine yüzde 5, muz üretimine yüzde 15, biber üretimine yüzde 2 katkı sağlanacağı öngörüldüğü vurgulandı.

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