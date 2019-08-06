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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANKARA
06.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

1.7 milyarlık ivme... Üç kamu bankası ‘İvme Paketi’yle 11 bin 500 firmaya kredi kullandırdı

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1.7 milyarlık ivme... Üç kamu bankası ‘İvme Paketi’yle 11 bin 500 firmaya kredi kullandırdı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 23 Mayıs’ta uygulamaya alınan ‘İvme Finansman Paketi’ kapsamında temmuz sonuna kadar 11 bin 500 firmaya 5.2 milyar TL kredi limiti tahsis edilmiş, 1.7 milyar TL kredi kullandırılmış. Bakan Albayrak, “İhracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İvme Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor” dedi.

ÜÇ kamu bankası ‘İvme paketi’ kapsamında temmuz sonu itibariyle 1.7 milyar lira kredi kullandırdı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 11 bin 500 firmaya 5.2 milyar liralık kredi limiti tahsis edildiği belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuyla ilgili olarak Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar firmalarımıza 5.2 milyar TL kredi tahsis edilirken, bu rakamın 1.7 milyar TL’si ise kullanıldı” değerlendirmesini yaptı.

TESLİMLERE BAĞLI DEVAM

Üç kamu bankasının dün “Yerli Üretim Yapan Firmalarımız İvmeleniyor” başlıklı ortak açıklamada, 23 Mayıs 2019 tarihinde İVME Finansman Paketi’nin uygulamaya başladığı hatırlatıldı. Açıklamada paketle, hammadde-ara malı üreten, makine imalatı yapan ve yerli makine alımı yapan firmaların yeni yatırımları ve yatırım sonrasında ihtiyaç duyacakları işletme kredileri ile soya, ayçiçeği, mısır ve yem üretiminin desteklenmesine yönelik yatırım ve işletme kredileri kullandırılmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, temmuz sonu itibariyle üç kamu bankasından 11 bin 500 firmaya 1.7 milyar liralık kredi kullandırıldığı belirtilerek, “Orta ve büyük ölçekli firmalara kredi kullandırımı yatırım kapsamında satın alınan makinelerin teslimlerine bağlı olarak devam etmektedir” denildi.

MAKİNE VE TEÇHİZAT

Kamu bankalarının tahsis ettiği ve kullandırdığı kredilerde makine ve teçhizat alımları ilk sırada yer aldı. 2.8 milyar liralık kredi tahsis edilirken, 665 milyon liralık kredi kullandırıldı. Kimya-plastik sektörü de ikinci sırada geldi. Bu sektöre
735 milyon liralık kredi tahsis edilirken, 170 milyon liralık kısmı da
kullandırıldı.

1.7 milyarlık ivme... Üç kamu bankası ‘İvme Paketi’yle 11 bin 500 firmaya kredi kullandırdı

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