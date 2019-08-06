1.7 milyarlık ivme... Üç kamu bankası ‘İvme Paketi’yle 11 bin 500 firmaya kredi kullandırdı
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 23 Mayıs’ta uygulamaya alınan ‘İvme Finansman Paketi’ kapsamında temmuz sonuna kadar 11 bin 500 firmaya 5.2 milyar TL kredi limiti tahsis edilmiş, 1.7 milyar TL kredi kullandırılmış. Bakan Albayrak, “İhracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İvme Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor” dedi.
ÜÇ kamu bankası ‘İvme paketi’ kapsamında temmuz sonu itibariyle 1.7 milyar lira kredi kullandırdı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 11 bin 500 firmaya 5.2 milyar liralık kredi limiti tahsis edildiği belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuyla ilgili olarak Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar firmalarımıza 5.2 milyar TL kredi tahsis edilirken, bu rakamın 1.7 milyar TL’si ise kullanıldı” değerlendirmesini yaptı.
TESLİMLERE BAĞLI DEVAM
Üç kamu bankasının dün “Yerli Üretim Yapan Firmalarımız İvmeleniyor” başlıklı ortak açıklamada, 23 Mayıs 2019 tarihinde İVME Finansman Paketi’nin uygulamaya başladığı hatırlatıldı. Açıklamada paketle, hammadde-ara malı üreten, makine imalatı yapan ve yerli makine alımı yapan firmaların yeni yatırımları ve yatırım sonrasında ihtiyaç duyacakları işletme kredileri ile soya, ayçiçeği, mısır ve yem üretiminin desteklenmesine yönelik yatırım ve işletme kredileri kullandırılmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, temmuz sonu itibariyle üç kamu bankasından 11 bin 500 firmaya 1.7 milyar liralık kredi kullandırıldığı belirtilerek, “Orta ve büyük ölçekli firmalara kredi kullandırımı yatırım kapsamında satın alınan makinelerin teslimlerine bağlı olarak devam etmektedir” denildi.
MAKİNE VE TEÇHİZAT
Kamu bankalarının tahsis ettiği ve kullandırdığı kredilerde makine ve teçhizat alımları ilk sırada yer aldı. 2.8 milyar liralık kredi tahsis edilirken, 665 milyon liralık kredi kullandırıldı. Kimya-plastik sektörü de ikinci sırada geldi. Bu sektöre
735 milyon liralık kredi tahsis edilirken, 170 milyon liralık kısmı da
kullandırıldı.
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