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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.10.2018 - 17:25, Son Güncelleme:

1,5 milyon liralık lüks traktörlere yoğun ilgi

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1,5 milyon liralık lüks traktörlere yoğun ilgi

Bursa 16. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile 11'inci Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı'nda sergilenen 1,5 milyon liralık traktörler çiftçiler tarafından beğenildi.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'nin Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlediği "Bursa 16'ncı Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (BURTARIM 2018)" ile "Bursa 11'inci Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı" kapılarını açtı.     

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuarlarla bölge ve ülke ekonomisini canlandırma amacının yanı sıra sektörün gelişimine, güçlü ve sürdürülebilir tarıma katkı sağlanması hedefleniyor.     

Bursa Valisi İzzetin Küçük, fuarların açılışında yaptığı konuşmada, nüfusun hızla arttığı dünyada tarımın önemine değindi.     

Hollanda'nın Türkiye'den çok daha küçük yüz ölçümüne sahip olmasına rağmen yılda 100 milyar dolardan fazla tarım ürünü, hayvan ve süs bitkisi ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Küçük, "Bu işte bir yanlışlık var. Bizim özellikle tohumculuk alanında daha güçlenmemiz lazım. Gübre ve diğer maddelerde dışa bağımlılığın olmaması gerekir. Ayrıca her bölgede yetişen ürüne göre teşvik verilmesi lazım." dedi.     

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da tüm güçlerini Türk çiftçisi için harcadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:     

"Yaklaşık 30 milyar lira işlem hacmiyle 9 milyar lira kredi veriyoruz. Verdiğimiz kredilerin yüzde 77'sini ayni olarak gerçekleştiriyoruz. Yani çiftçimiz geldiği zaman bizden gübresini, ilacını, ekipmanını alıyor. Hasat zamanı ödemesini gerçekleştiriyor. Türk çiftçisinin kullandığı alet, edevat dünya ortalamasının çok gerisinde değil. Bütün bu gelişmiş teknolojilere rağmen maliyetleri aşağı çekmede ve üretilen ürünün pazarlanmasında ciddi sorun var. Biz bundan sonraki süreçte üreticilerimizin ürünlerini tüketiciye ulaştırılması noktasında çok daha fazla sorumluluk üstleneceğiz."     

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de Türkiye'de düzenlenen tüm tarım fuarları arasında 7 iklim kuşağına uygun ürün yelpazesinin sergilendiği tek fuar olma özelliği taşıyan fuarların, bugün itibarıyla 7 salon ve açık alandan oluşan 75 bin metrekare alanda kapılarını açan dev bir sektör buluşması haline geldiğini vurguladı.     

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarların açılışı gerçekleştirildi.     

FİYATI 1,5 MİLYONA VARAN TRAKTÖRLERE YOĞUN İLGİ

Traktörden tohuma, hayvancılık ekipmanlarından sulama sistemlerine, tarımsal mekanizasyondan zirai ilaçlama yöntemlerine kadar geniş ürün grubu ile dikkati çeken fuarlarda 20 ülkeden 400'e yakın firma ve firma temsilciliği stant açtı.     

1,5 milyon liralık lüks traktörlere yoğun ilgi

Fuarda en çok ilgiyi büyüklükleri ve 1,5 milyon liraya varan fiyatlarıyla traktörler gördü.     

Massey Ferguson Ülke Satış Müdürü Mete Has, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara getirdikleri 405 beygire sahip traktörün 1,5 milyon liraya satıldığını söyledi.     

Büyük traktörlerin geniş arazilere sahip çiftçiler tarafından tercih edildiğini belirten Has, "Bu traktörde uydu sistemi, otomatik klima, havalı koltuk, otomatik sürme, kısacası tüm lüks özellikler mevcut. Fuara gelen çiftçilerden yoğun ilgi görüyoruz." dedi.     

Fuarlara 50'den fazla ülkeden bin iş adamının katılarak çeşitli iş birliklerine imza atması bekleniyor.     

               

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