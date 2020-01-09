0.79’luk faiz devreye girdi

Bakan Albayrak 27 Aralık’ta yaptığı açıklamada kamu bankalarıyla görüştüğünü, sıfır konutta faizin 0.99’dan 0.79’a düşeceğini açıklamıştı. Bankalardan da beklenen adım geldi. Ziraat Katılım, sıfır konutta aylık finansman oranını yüzde 0.79’a düşürdü. Ziraat Katılım’dan yapılan açıklamaya göre, banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını dün itibaren yüzde 0.79’a indirdi. Söz konusu konut finansmanı kapsamında, konutun tespitinde, ‘konut üreticisi (müteahhit ve/veya yüklenici firma) tarafından ilk kez satışa konu edilen’

koşulu aranacak.

ALICI HAREKETE GEÇER

Konut kredi faizlerinin düşmesiyle 2019’un ikinci yarısından sonra satışlar artış göstermişti. Ancak bu artışta ağırlık 2. el konutta oldu. Birbirine çok yakın seyreden birinci ve ikici el satışta makas giderek açıldı ve sıfır konut payı yüzde 35’e kadar geriledi. 2019’un 11 ayında 1 milyon 146 bin 655 konut satılırken, bunun 710 bin 453’ü ikinci el oldu. Gayrimenkul sektörü temsilcileri son aylarda sıfır konuta özel bir teşvik beklediklerini sıkça dile getirdi. Beklenen teşvik de geldi. Atılan bu adımla yeni yıla şevkle girdiklerini belirten sektör temsilcileri bekleyen alıcıların alıma geçeceğini, 2020’nın daha iyi bir yıl olacağını öngörüyor. Son 5 yıldır kamu bankalarının sunduğu en cazip faiz oranlarının devreye girdiğini belirten sektör temsilcileri, sektörlerindeki iyileşmenin istihdama ve ekonomiye pozitif etki sağlayacağını ifade ediyor. Maliyet artışına karşı uzun süredir zam yapamadıklarını, ancak yakın zamanda konut fiyatlarının artacağını dile getiren sektör temsilcileri ‘alım için doğru zaman’ mesajı veriyor.