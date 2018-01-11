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Ekip Şahane başvuru şartları nelerdir? Ekip Şahane başvurusu

Ekip Şahane, birçok aileyi mutlu etmeye devam ediyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Ekip Şahane başvuru şartları ile de merak ediliyor. Peki, Selim Yuhay'ın mimari becerilerini konuşturduğu, Nergis Kumbasar'ın ise tasarımlara yön verdiği Ekip Şahane başvurusu nasıl yapılır? İşte, birçok kişnin merakla araştırdığı konunun detayları

Hürriyet Haber
11.01.2018 - 13:36 | Son Güncelleme :

Ekip Şahane başvuru işlemi programı izleyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Selim Yuhay ve Nergis Kumbasar'ın küçük dokunuşları ile birçok aileyi mutlu eden Ekip Şahane yeni başvurular almaya devam ediyor. Peki, Ekip Şahane başvuru şartları nelerdir? İşte başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların sorguladığı bazı detaylar

EKİP ŞAHANE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurunun ilk adımı olarak Kanal D'nin internet sitesine girilir (www.kanald.com.tr)

Siteye girdikten sonra sol üstte yer alan programlar sekmesine tıkladıktan sonra Ekip Şahane sayfası açılır.

Bölümler, Öncesi - Sonrası, Sihirli Eller, Fragmanlar yazan bar üzerinden başvuru formuna tıklanır.

Burada dikkat edilmesi gerek nokta, "EKİP ŞAHANE" programına gelen başvuru formlarındaki tüm yazı ve fotoğraflar formu gönderen kişinin sorumluluğundadır. Başvuru formunu dolduran kullanıcılar, başvuru sahibinin kendisi olduğunu kabul ve beyan etmiştir. Kişinin izni olmaksızın yapılan başvurulardan Kanal D sorumlu değildir.

Kendi fotoğrafınız yazan kısma net bir şekilde görüntülenebileceğiniz fotoğrafınızı "Dosya seç" butonuna tıklayarak ekleyiniz.

Ardından dekore edilmesini istediğiniz odanın fotoğrafını "Dosya seç" butonuna tıklayarak ekleyiniz.

Altta yer alan dekore edilmesini istediğiniz odanın diğer fotoğrafı bölümüne ise odanızın farklı açıdan fotoğrafını ekleyiniz.

Bu aşamaları tamamladıktan sonra sizden istenilen bilgileri forma girip gönder butonuna tıklayınız.

Başvurunuz tamamlanmıştır.

Etiketler: ekip şahane başvuru şartları
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