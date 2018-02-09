Ego savaşları başlıyor

Atletizm çetesi

Sema-Nagihan-Merve

Önceki yıllarda hep gördüğümüz örnek: Milli atlet kızlarımız önce omuz omuza, sonra gırtlak gırtlağa olurlar. “Aynı kulvarlarda yarıştığım kardeşim”, nasıl baş döndürücü bir hızla, “Bunların içi kötü, hepsi yalancı!”ya gelir inanamazsınız. Nagihan ve Merve ilk anda adayı yakmazsa şanslıyız. Sema’nın da ‘bastırılmış bir hırs makinesi’ olduğunu geçen sene gördük. Ama bazen yıldızlar öyle büyülü bir şekilde sıraya girer ki en can düşmanı olması gerekenler ‘ölümüne kanka’ olup çıkarlar.

Eski ve yeni hesaplar

Hakan-Turabi-Adem

Duble şampiyon Turabi’nin bu sene Hakan gibi silik bir tipten daha büyük dertleri olacak gibi görünüyor. Mesela eski kankası Hilmicem, bu yıl Turabi’nin dayılığına değil, temiz oğlanlar kulübüne yakın duracak gibi. Öte yandan Adem gibi delikanlılık üslubu bambaşka bir adam var. Özünde aynı telden çalsalar da Adem rolünü Turabi’den çok daha efendice oynuyor. Bu da Turabi için Hakan’dan, Nihat’tan çok daha dişli yepyeni bir rakip demek.

Amazonun dönüşü

Sahra ve diğer herkes

Sahra’nın bugüne kadar kime eli değdiyse orada bir uğursuzluk çıktı. Berna, Müge, Duygu adanın kara meleğinin önünde sinir krizinden titreye titreye eriyip gittiler. Sahra bugüne kadar yarışmanın gördüğü en ‘egotronik’ varlık. Dayak yiyeceğinizden korkarken neye uğradığınızı anlamadan diskalifiye edilmiş bulursunuz kendinizi. Tabii bu sene karşısında Nagihan, Merve gibi güçlü kadınlar var. Üstelik Turabi’yle de 2015’ten kalan kapanmamış defterler, ‘Canını yakmak istiyorum’ itirafları hâlâ hafızalarda.

Üslup meselesi

Murat Ceylan-Nihat

Boş zamanlarında binicilikle, piyanoyla, sörfle uğraşan İskandinav bronzu Murat her yönüyle Nihat’a ters. Nihat Doğan böyle gıcır çocuklara ters gitmenin geçerli strateji olduğunu sanacaktır. Önce ‘şişkin ama boş (kavgada işe yaramaz)’ kaslarına takılır, sonra ‘Biz senin gibi sosyete kulüplerinde değil, sokakta öğrendik hayatı!’ filan gibi atarlara girişir. Ama bu numaraların pek de karşılık görmeyeceği şimdiden öngörülebilir.