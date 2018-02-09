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Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
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    Ego savaşları başlıyor

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 12:09 | Son Güncelleme:

    Yılın en uzun maratonuna hazır mısınız? ‘Survivor All Star 2018’ bu akşam yayında. Bu sezon da şişkin egolarla karşı karşıyayız. Dominik destanlarına başlamadan önce potansiyel düşmanları, intikam meleklerini tanıyalım...

    Ego savaşları başlıyorAtletizm çetesi
    Sema-Nagihan-Merve
    Önceki yıllarda hep gördüğümüz örnek: Milli atlet kızlarımız önce omuz omuza, sonra gırtlak gırtlağa olurlar. “Aynı kulvarlarda yarıştığım kardeşim”, nasıl baş döndürücü bir hızla, “Bunların içi kötü, hepsi yalancı!”ya gelir inanamazsınız. Nagihan ve Merve ilk anda adayı yakmazsa şanslıyız. Sema’nın da ‘bastırılmış bir hırs makinesi’ olduğunu geçen sene gördük. Ama bazen yıldızlar öyle büyülü bir şekilde sıraya girer ki en can düşmanı olması gerekenler ‘ölümüne kanka’ olup çıkarlar.

    Ego savaşları başlıyor

    Eski ve yeni hesaplar
    Hakan-Turabi-Adem
    Duble şampiyon Turabi’nin bu sene Hakan gibi silik bir tipten daha büyük dertleri olacak gibi görünüyor. Mesela eski kankası Hilmicem, bu yıl Turabi’nin dayılığına değil, temiz oğlanlar kulübüne yakın duracak gibi. Öte yandan Adem gibi delikanlılık üslubu bambaşka bir adam var. Özünde aynı telden çalsalar da Adem rolünü Turabi’den çok daha efendice oynuyor. Bu da Turabi için Hakan’dan, Nihat’tan çok daha dişli yepyeni bir rakip demek.

    Ego savaşları başlıyor

    Amazonun dönüşü
    Sahra ve diğer herkes
    Sahra’nın bugüne kadar kime eli değdiyse orada bir uğursuzluk çıktı. Berna, Müge, Duygu adanın kara meleğinin önünde sinir krizinden titreye titreye eriyip gittiler. Sahra bugüne kadar yarışmanın gördüğü en ‘egotronik’ varlık. Dayak yiyeceğinizden korkarken neye uğradığınızı anlamadan diskalifiye edilmiş bulursunuz kendinizi. Tabii bu sene karşısında Nagihan, Merve gibi güçlü kadınlar var. Üstelik Turabi’yle de 2015’ten kalan kapanmamış defterler, ‘Canını yakmak istiyorum’ itirafları hâlâ hafızalarda.

    Ego savaşları başlıyor

    Üslup meselesi
    Murat Ceylan-Nihat
    Boş zamanlarında binicilikle, piyanoyla, sörfle uğraşan İskandinav bronzu Murat her yönüyle Nihat’a ters. Nihat Doğan böyle gıcır çocuklara ters gitmenin geçerli strateji olduğunu sanacaktır. Önce ‘şişkin ama boş (kavgada işe yaramaz)’ kaslarına takılır, sonra ‘Biz senin gibi sosyete kulüplerinde değil, sokakta öğrendik hayatı!’ filan gibi atarlara girişir. Ama bu numaraların pek de karşılık görmeyeceği şimdiden öngörülebilir.

    Etiketler: Survivor All Star , Nagihan Karadere , Nihat Doğan
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