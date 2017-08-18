Ediz Hun'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Öğrencilik yıllarında sinemaya ilgi duyan ve ilk filmini 1963 yılında çeken Ediz Hun, 60’lı ve 70’li yıllarda çevirdiği “Hıçkırık” , “Son Kuşlar” , “Sabah Yıldızı” , “Yaralı Kalp” , “Ateşli Çingene” , “Güllü Geliyor Güllü” ve “Ağlıyorum” filmleriyle Türk izleyicisinin kalbinde taht kurdu. Bugüne kadar 140’ın üzerinde filmde rol alan sanatçı, aşkı için her şeyi göze alan, sevdiğine derin şefkatle yaklaşıp onu güven duygusuyla sarıp sarmalayan ideal erkek rolleriyle unutulmaz filmlere imza attı.

Ediz Hun'a ödülü, 8 Eylül Cuma akşamı, Balkanların en eski açık hava sinemalarından Lumbardhi Sineması’ndaki Gala Gecesi'nde takdim edilecek. Festival kapsamında Ediz Hun'un başrolünü Hülya Koçyiğit ile paylaştığı Tanrı Misafir filmi de gösterilecek.