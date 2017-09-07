Ece Seçkin'e sahnede sürpriz

Beylikdüzü 4. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Dün akşam Beylikdüzülü vatandaşlarla bir araya gelen Ece Seçkin-Ozan Doğulu yoğun ilgi gördü. Sahneye tezahüratlar eşliğinde çıkan Ece Seçkin, "15 yıldır Beylikdüzü’nde yaşıyorum ve yaşadığım yerde sahnedeyim. Buradaki herkes benim komşularım" dedi.







ECE SEÇKİN’E SAHNEDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ



Seçkin’i tebrik etmek için sahneye gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Müthiş bir enerji alıyorum. Çok güzel bir kalabalık görüyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız" diyerek Ozan Doğulu ve Seçkin’e plaket takdim etti. Takdimin hemen sonrasında Ece Seçkin kendisine yapılan doğum günü sürprizi ile sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. Bu özel ana Başkan İmamoğlu ve binlerce seyirci tanıklık etti.





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