E-ticarette Anadolu atağı

TÜRKİYE’de dijital dönüşümün öncüsü olan Hepsiburada’nın, Anadolu şehirlerindeki işletmelerin e-ticarete geçişlerini desteklemek üzere hayata geçirdiği e-ticaret toplantılarının yeni durağı Bursa oldu. Düzenlenen ‘Bursa E-Ticaret Zirvesi’nde, Hepsiburada yöneticilerinin yanı sıra Google, Ideasoft, eFinans gibi teknoloji ve finans sektörlerinin önde gelen şirketlerinin yöneticileri, e-ticaret potansiyelini arttırma çözümlerini anlattı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bilişim Sektörü İş Adamları Derneği (BİSİAD) gibi sivil toplum kuruluşlarından da temsilcilerin yer aldığı toplantıda sektör profesyonelleri bilgi ve deneyimlerini yerel marka sahipleriyle paylaştı. Bursa ve çevre illerinden 750’nin üzerinde işletme sahibinin katıldığı, yarım gün süren etkinlikte dijital dönüşüm, online ödeme, lojistik ve girişimci kadınların dünyası konu başlıklarında oturumlar gerçekleşti.

Etkinlik kapsamında konuşan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, ülkemizde e-ticaretin gelişimini sürdürdüğüne dikkati çekerken, TÜBİSAD verilerine göre 2013’ten bugüne e-ticaret hacminde yüzde 120’nin üzerinde bir büyüme olduğunu ifade etti. Ekmekçi, e-ticaretin toplam perakende içindeki payının yüzde 3.5’larda olduğunu aktarırken dünyada ise bu oranın yüzde 8 olduğunu belirterek, Türkiye’de erişilmemiş ciddi bir potansiyelin mevcut olduğunu söyledi. Ekmekçi, sözlerini şöyle sürdürdü: “80 milyonluk nüfusumuzun yarısından fazlası 30 yaşın altında, kredi kartı oranımız Avrupa ortalamasının üzerinde ve ülkemizin bir ucundan diğer ucuna 24 saatte paket ulaştırabiliyoruz. Yani daha yolun başındayız diyebiliriz. Her sektörde olduğu gibi e-ticarette de sürdürülebilir bir başarı için farklı müşteri gruplarının ihtiyaç ve beklentileri ile uyumlu, geniş ürün grupları ve marka seçeneklerinin sunulabilmesi gerekiyor. Türkiye’nin potansiyeline güveniyor ve ülkemizin geleceğini çok parlak görüyoruz.”

ÇİFT HANELİ BÜYÜME YAKALADI

Bursa’dan tüm Türkiye’ye yayılan 6 büyük markanın Türkiye distribütörlüğünü yaptıklarını anlatan Koray Spor’un sahibi Koray Cebel, “2011’de Hepsiburada ile birlikte çalışmaya başladık. O günden bu yana, yani 6 yıldır çift haneli büyümeler ile hayatımıza devam ediyoruz. 2016’dan 2017’ye yaptığımız çalışmalarla büyümemiz yüzde 150’nin üstüne çıktı. E-ticaret ciromuzda yüzde 30 pay alıyor. Hepsiburada’nın oranı da toplam satışlar üzerinden yüzde 10” dedi.

CİROSUNUN YÜZDE 90’I E-TİCARETTEN

E-ticarete 2008 yılında butik bir siteyle başladığını anlatan ‘Bitmeyen Kartuş’un sahibi Birol Çil, şunları söyledi: “Hepsiburada doğru ürünü, doğru fiyatlama ile konumlandırdığınızda size inanılmaz fırsatlar sunuyor. Örneğin; bizim ciromuzun yüzde 90’ı onlinedan geliyor. İleride e-ticarette olmayanların yok olacağına inanıyorum.”