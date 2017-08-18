E-ticaret hacmi 17.5 milyar TL'ye ulaştı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclis Başkanı ve GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, internet üzerinden alışveriş hacminin 17 milyar 500 milyon lira olduğunu belirterek, 2020 yılında bu rakamın ikiye katlanmasını öngördüklerini söyledi.

Kantarcı, "Türkiye'de e-ticaret daha çok ucuz olduğu için tercih edilirken dünyada bu algı değişti, artık avantajlı ve çok kolay olduğu için kullanılıyor. Bu durum Türkiye'de de değişiyor. Ne alacağını bilen biri yaklaşık 8 saniyede internetten alışveriş yapabiliyor. Örneğin köpek mamasının artık internetten alındığını görüyoruz. Bunun nedeni köpek mamasının internette daha ucuz olması değil. Evinize kadar getiriliyor olması." dedi.

İnternet üzerinden perakende ticarette geçen yıl yüzde 25-30 bandında bir büyüme oranı yakaladığını ifade eden Kantarcı, "Türkiye'de perakende e-ticaret hacmi 17 milyar 500 milyon lira seviyesinde. E-ticaretin, toplam perakende sektöründeki payı yüzde 3,5 civarında. Hızlı bir büyüme söz konusu. Bunu yüzde 8'lere ulaştırmak istiyoruz. 2020'de bu hacmin 35 milyar liraya taşınacağını düşünüyoruz. E-ticarette Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesiyiz." diye konuştu.

"EK SÜRE NEFES ALDIRDI"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) internetten kartla alışverişe onay sürecini 31 Aralık'a uzatmasına da değinen Kantarcı, ek sürenin e-ticaret sektörüne nefes aldırdığını söyledi.

4,5 aylık ek sürenin sektör açısından çok önemli olduğunu dile getiren Kantarcı, "Çünkü bankaların yanı sıra e-ticaret şirketlerinin ve sektör derneklerinin kart sahiplerini bilgilendirmek için sağladığı yoğun iletişim desteğine rağmen, bugün itibarıyla kartını internet işlemlerine açmak için onay verenlerin oranı beklentilerin çok altında kalmıştı. Yeni kararla birlikte tüm sektör kullanıcılarına ulaşmak için daha fazla zaman kazanıldı; sektör nefes aldı." ifadelerini kullandı.