 Duygusal zekanızın yüksek olduğuna dair 5 işaret

İnsanların hayatlarını ve düşüncelerini merak ediyorsanız
Duygusal zekası yüksek insanlar sadece kendi hayatları ve deneyimleriyle ilgilenmezler. Başkalarını tanımak ve duygularıyla iletişime geçmek onlar için vazgeçilmezdir. Çünkü bu sayede hem kendilerini hem de insanı insan yapan önemli noktaları çok daha iyi tanıma şansı elde ederler. Bu da onları sıcak samimi ve sosyal insanlar yapar.
Güçlü ve zayıf yönlerinizin farkındaysanız
Eğer duygusal zekanız yüksekse kendinizle oldukça barışık bir insansınızdır. Kendinizin güçlü ve zayıf yönlerini bilir ve hayattaki adımlarınızı buna göre atarsınız. Bir başka olumlu tarafınız ise kendinizi eksik veya zayıf bulduğunuz yönler için asla yargılamamaktır. Bu sizi kendini seven, özgüvenli, nerede durup nerede harekete geçeceğinizi bile biri yapar ve bu nedenle yaptığınz işlerde genellikle başarılı olursunuz.
İnsanlara kolayca öfkelenmiyor ve kin tutmuyorsanız
Duygusal zekası yüksek insanlar duygularını kontrol etmeyi de iyi bilir. Bu nedenle insanların yanlışları karşısında kolay kolay öfkelenmezler. Öfkelenseler dahi bunu nasıl ifade edeceklerini iyi bilirler. Ayrıca bu insanların bir diğer iyi tarafı kinci olmamalarıdır. Çünkü duygusal yönden zeki kişiler insanların derin duygularını anlamak konusunda yeteneklidirler. Bu da karşılarındaki kişiyi anlayıp daha kolay affetmelerini sağlar.
İyi bir konuşmacıysanız
Duygusal zekaya sahip insanların kelime haznesi normal insanlar daha gelişkindir. Günlük hayatta diğer insanların kullandığından daha fazla ve çeşitli kelimeler kullanırlar. Bunun nedeni kendilerini ifade etmek konusundaki yetenekleridir. Bu konuda o kadar iyilerdir ki bu onları iyi bir konuşmacı yapar.
Hayatı olduğu gibi kabul edebiliyorsanız
Duygusal zekası yüksek insanlar sakin ve duygu kontrolünü iyi yapan insanlardır. Bu nedenle sakin ve pozitif bir ruh halleri vardır. Hayatı, insanları, duygu ve düşünceleri olduğu gibi kabullenirler ve başlarına gelenlere bambaşka bir pencereden bakarlar.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün