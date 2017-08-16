 Duygusal zekanızın yüksek olduğuna dair 5 işaret

İnsanların hayatlarını ve düşüncelerini merak ediyorsanız

Duygusal zekası yüksek insanlar sadece kendi hayatları ve deneyimleriyle ilgilenmezler. Başkalarını tanımak ve duygularıyla iletişime geçmek onlar için vazgeçilmezdir. Çünkü bu sayede hem kendilerini hem de insanı insan yapan önemli noktaları çok daha iyi tanıma şansı elde ederler. Bu da onları sıcak samimi ve sosyal insanlar yapar.





Güçlü ve zayıf yönlerinizin farkındaysanız

Eğer duygusal zekanız yüksekse kendinizle oldukça barışık bir insansınızdır. Kendinizin güçlü ve zayıf yönlerini bilir ve hayattaki adımlarınızı buna göre atarsınız. Bir başka olumlu tarafınız ise kendinizi eksik veya zayıf bulduğunuz yönler için asla yargılamamaktır. Bu sizi kendini seven, özgüvenli, nerede durup nerede harekete geçeceğinizi bile biri yapar ve bu nedenle yaptığınz işlerde genellikle başarılı olursunuz.

İnsanlara kolayca öfkelenmiyor ve kin tutmuyorsanız

Duygusal zekası yüksek insanlar duygularını kontrol etmeyi de iyi bilir. Bu nedenle insanların yanlışları karşısında kolay kolay öfkelenmezler. Öfkelenseler dahi bunu nasıl ifade edeceklerini iyi bilirler. Ayrıca bu insanların bir diğer iyi tarafı kinci olmamalarıdır. Çünkü duygusal yönden zeki kişiler insanların derin duygularını anlamak konusunda yeteneklidirler. Bu da karşılarındaki kişiyi anlayıp daha kolay affetmelerini sağlar.

İyi bir konuşmacıysanız

Duygusal zekaya sahip insanların kelime haznesi normal insanlar daha gelişkindir. Günlük hayatta diğer insanların kullandığından daha fazla ve çeşitli kelimeler kullanırlar. Bunun nedeni kendilerini ifade etmek konusundaki yetenekleridir. Bu konuda o kadar iyilerdir ki bu onları iyi bir konuşmacı yapar.





Hayatı olduğu gibi kabul edebiliyorsanız

Duygusal zekası yüksek insanlar sakin ve duygu kontrolünü iyi yapan insanlardır. Bu nedenle sakin ve pozitif bir ruh halleri vardır. Hayatı, insanları, duygu ve düşünceleri olduğu gibi kabullenirler ve başlarına gelenlere bambaşka bir pencereden bakarlar.