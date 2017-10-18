Dünyanın en zenginlerinden... Ünlü iş adamı servetinin yüzde 80'ini bağışladı

1992'nin Eylül ayında İngiliz Sterlini'nin Kara Çarşambası'ndan kazandığı 10 milyar dolarla finansal tarihe geçen Macar asıllı fon milyarderi George Soros, servetinin yüzde 80'ini kendi kurduğu vakfa bağışladı.

Soros'un 1979 yılında kurduğu Open Society Foundations, Türkiye'de bilinen ismiyle Açık Toplum Vakfı, 18 milyar dolarlık ek kaynağa ulaşmış olacak.

Fortune verilerine göre Soros'un 23 milyar dolar civarındaki serveti bulunuyor.

BUGÜNE DEK NE KADAR?

Habertürk'ün haberine göre Soros'un Britanyalı filozof Karl Popper tarafından yazılan "Açık Toplum ve Düşmanları" isimli kitaptan esinlenerek kurduğu vakfın merkezi New York şehrinde ve şu ana dek 14 milyar dolar bağış almıştı.

Vakıf, başta insan hakları, eğitim ve medya olmak üzere kamu sağlığı, hukuk ve ekonomi gibi alanlarda da çalışmalarda bulunuyor ve birçok ülkeye yaptığı bağışlarla biliniyor.

VAKIF NE YAPIYOR?

2017 bütçesi 940 milyon olarak belirlenen vakıf, en büyük kaynağı 99 milyon dolarla çocukların eğitimi başlığına ayırırken onu 89.6 milyon dolarla gazetecilik takip ediyor.

87 yaşındaki Soros, ölmeden önce servetinin büyük bölümünü vakfa bağışlayacağını daha önce de belirtmişti. 18 milyar dolarlık transfer sayesinde 30 milyar dolar üzerinde kaynağa kavuşan Open Society, böylelikle Bill & Melinda Gates'in 40 milyar dolarlık kuruluşunun ardından en zengin 2. vakıf oldu.