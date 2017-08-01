 Dünyanın en romantik 5 hayvanı

Japon Kirpi Balığı
Kumlu bir deniz yatağında çizilmiş 2 metre genişliğinde geometrik bir daire gördüyseniz, muhtemelen bunu küçük on iki santimetrelik bir erkek Japon Kirpi Balığı yapmıştır. Nedeni ise müstakbel eşine beğenebileceği bir yuva hazırlamak. 2011 yılında bilim insanları tarafından keşfedildiğinde büyük şaşkınlık yaratan bu şekilleri bu minik balık sadece yüzgeçleriyle yapıyor. Üstelik dekore etmek için buraya minik deniz kabuklarını topluyor. Kim evlenmez böyle bir balıkla?
Goriller
Goriller birçok açıdan ve sosyal yaşam davranışları bakımından insanlarla benzerlik gösteriyorlar. Ama çiftleşmek için bir araya geldiklerinde bizden çok daha kibar ve romantikler. Eğer bir dişi erkekten bebek istediğine karar verirse onu öncelikle bakışlarıyla etkilemeye çalışıyor. Eğer yetmezse bazı seksi hareketlerde bulunuyor. Ormanda Victoria Secret olsa oradan alışveriş yapabilir. O derece yani kızlar!
Avusturalya Kertenkeleleri
Avusturalya Shingleback kertenkeleleri düz ovalarda yaşayan bir cins. Bu yalnız ve yavaş sürüngenler bir araya gelme zamanları yaklaştığında ise ormanda dolaşmaya başlıyorlar. Kendilerine ait eşi bulduklarında ise birbirlerine hayat boyu bağlanıyorlar ki bu da en az 20 yıl birlikte olacakları anlamına geliyor.
Clarks Dalgıçkuşu
Clarks Dalgıçkuşu tüm hayatını sadece tek bir eşle geçirir. Bu seçimi ise önce eşiyle dans ederek yapar. Bu kuşun dişisi eşini çeşitli dans hareketleri göstererek test eder. Son olarak da suda zarif bir yürüyüş yaptıktan sonra birlikte olacağına kanaat getirir. O dansı mutlaka izlemelisiniz. Hayatında eşini hiç dansa kaldırmamışlar, siz iki kere izleyin lütfen.
Kutup Ayıları
Kutup ayıları sevimli görüntülerine rağmen dünyanın en vahşi hayvanlarından biridir. Ancak konu aşk olunca o sevmli hallerini birbirlerine göstermekten çekinmezler. Kutup ayıları çiftleşmeden önce birbirileriyle bol bol oyun oynar, karlarda kayar ve birbirlerine sevimli gösteriler yaparlar.
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