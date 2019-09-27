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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
27.09.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Thomas Cook yolcularının yüzde 40'ı İngiltere'ye döndü

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Thomas Cook yolcularının yüzde 40'ı İngiltere'ye döndü

Thomas Cook’un hafta başında duyurulan iflasının ardından başlatılan kurtarma operasyonu kapsamında yolcuların yüzde 40’ına denk gelen 61 bin kişinin İngiltere’ye geri getirildiği belirtildi.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu’ndan (CAA) yapılan açıklamada Thomas Cook’un hafta başında duyurulan iflasının ardından başlatılan kurtarma operasyonu kapsamında yolcularının yüzde 40’ına denk gelen 61 bin kişinin İngiltere’ye getirildiği belirtildi.

Açıklamada sadece dün 69 uçuşla toplam 15 bin Thomas Cook yolcusunun İngiltere’ye getirildiği, bugün ise 72 uçuşla 16 bin kişinin ülkelerine ulaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

CAA’dan yapılan açıklamada kurtarma operasyonunun 6 Ekim tarihine kadar devam edeceği, toplamda bin uçuşun yapılmasının planlandığı bildirildi.

Uzun zamandır finansal sorunları ile gündemde olan şirket geçen hafta sonunda kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İngiliz hükümetinden 250 milyon sterlinlik destek istemiş, fakat bu talep hükümet tarafından reddedilmişti.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, çarşamba günün İngiliz parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Hükümet, yolcuların geri getirilmesi için yaklaşık 100 milyon sterlin harcadı." ifadesini kullanmıştı.

CAA Başkanı Dame Deirdre Hutton ise Thomas Cook'un otellere toplam borcunun yaklaşık 338 milyon sterlin olduğunu belirtmişti.

Thomas Cook'la çalışan otellerin endişeli olduğuna işaret eden Hutton, "Meksika'da bir otelin yaklaşık 2,5 milyon sterlin alacaklı olduğunu öğrendik. Otellerin endişeli olması şaşırtıcı değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome ise şirketin yaklaşık 1,7 milyar sterlinlik borç altında olduğunu bildirmişti.

İngiliz hükümeti, Thomas Cook'un iflasında "yöneticilerin rolünün incelenmesi için" soruşturma talimatı verirken, basında da Thomas Cook Üst Yöneticisi (CEO) Peter Fankhauser'a toplam 8,3 milyon sterlin ödendiği, diğer şirket yöneticilerine ise son 5 yılda toplam 20 milyon sterlin ücret ve bonus ödemesi yapıldığı haberleri yer almıştı.

178 yıllık Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından hafta başında ticari faaliyetlerine son verildiği açıklanmıştı.

İngiliz hükümeti, yaklaşık 150 bin tatilcinin ülkeye geri getirilmesi için 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kurtarma operasyonunu başlatmıştı.

Şirketin iflasıyla İngiltere'de 9 bin, tüm dünyada ise 20 bin kişi işini kaybetmişti.

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