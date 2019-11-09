Süzer, Doğa için pazarlıkta
Temeli 18 yıl önce atılan Doğa Koleji dördüncü kez satış sürecinde.
Metal Yapı’nın patronu Ömer Saçaklıoğlu’nun üç yıl önce satın aldığı dev eğitim kurumunun satışı için Süzer Grubu ile görüşülüyor. Hürriyet’in, konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre 3-4 firmanın daha ilgilendiği Doğa Koleji için masaya en son oturan şirketlerden biri Süzer Grubu oldu. Taraflar arasındaki satış görüşmeleri ise henüz sonuçlanmadı. Konu ile ilgili Doğa Koleji’nden herhangi bir açıklama yapılmazken, Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer “Pazarlıklar devam ediyor. Olmama ihtimali de büyük” dedi.
FON ALMIŞTI
Doğa Koleji 2001 yılında eğitimci Fethi Şimşek tarafından kuruldu. Zaman içinde birçok şube açan Doğa, 2011 yılında el değiştirdi. Girişim sermayesi fonu Turkven, Doğa Koleji’ni satın aldı. Fon şirketi, satın aldıktan 5 yıl sonra ise Doğa’yı sattı. Üç yıl önceki satış bedelinin 320 milyon dolar olduğu açıklanmıştı. Büyük bir bölümü Marmara Bölgesinde olmak üzere 135 kampüsü bulunan Doğa’nın söz konusu okullarının 50’ye yakını franchise sistemi ile faaliyetini sürdürüyor. Doğa Koleji’nin merkez ve franchise dahil toplam öğrenci sayısı da 71 bin civarında.
TURKVEN İLE DOĞA DAVALIK
DOĞA Koleji’nin satışı için masada olan Metal Yapı tarafı, kurumu satın aldığı fon şirketi Turkven ile de davalık durumda. Kurumun satış sürecinde yanıltıcı bir dizi bilgi paylaşıldığı gerekçesi ile 120 milyon dolarlık tahkim davası açılmıştı. İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde açılan dava devam ediyor. Öte yandan Turkven tarafı da Doğa’nın satışına karşılık verilen bazı çeklerin ödenmemesi nedeni ile icra takibi başlatmıştı.
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