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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer Gökçe
09.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Süzer, Doğa için pazarlıkta

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Süzer, Doğa için pazarlıkta

Temeli 18 yıl önce atılan Doğa Koleji dördüncü kez satış sürecinde.

Metal Yapı’nın patronu Ömer Saçaklıoğlu’nun üç yıl önce satın aldığı dev eğitim kurumunun satışı için Süzer Grubu ile görüşülüyor. Hürriyet’in, konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre 3-4 firmanın daha ilgilendiği Doğa Koleji için masaya en son oturan şirketlerden biri Süzer Grubu oldu. Taraflar arasındaki satış görüşmeleri ise henüz sonuçlanmadı. Konu ile ilgili Doğa Koleji’nden herhangi bir açıklama yapılmazken, Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer “Pazarlıklar devam ediyor. Olmama ihtimali de büyük” dedi.

FON ALMIŞTI

Doğa Koleji 2001 yılında eğitimci Fethi Şimşek tarafından kuruldu. Zaman içinde birçok şube açan Doğa, 2011 yılında el değiştirdi. Girişim sermayesi fonu Turkven, Doğa Koleji’ni satın aldı. Fon şirketi, satın aldıktan 5 yıl sonra ise Doğa’yı sattı. Üç yıl önceki satış bedelinin 320 milyon dolar olduğu açıklanmıştı. Büyük bir bölümü Marmara Bölgesinde olmak üzere 135 kampüsü bulunan Doğa’nın söz konusu okullarının 50’ye yakını franchise sistemi ile faaliyetini sürdürüyor. Doğa Koleji’nin merkez ve franchise dahil toplam öğrenci sayısı da 71 bin civarında.

TURKVEN İLE DOĞA DAVALIK

DOĞA Koleji’nin satışı için masada olan Metal Yapı tarafı, kurumu satın aldığı fon şirketi Turkven ile de davalık durumda. Kurumun satış sürecinde yanıltıcı bir dizi bilgi paylaşıldığı gerekçesi ile 120 milyon dolarlık tahkim davası açılmıştı. İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde açılan dava devam ediyor. Öte yandan Turkven tarafı da Doğa’nın satışına karşılık verilen bazı çeklerin ödenmemesi nedeni ile icra takibi başlatmıştı.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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