Dünden bugüne en iyi 6 Bond

Sean Connery

Bond’u bond yapan kimdir diye merak ediyorsanız tabii ki Sean Connery’dir. Bir dönemin en yakışıklı aktörlerinden biri olan Connery Dr. No filmi ile bond kariyerine başlamış ve sonrasında serinin tam 6 filminde rol almıştır. Hem yakışıklı, hem karizma hem de oldukça duygulu oyunculuğuyla Bond karakterine sonraki oyunculara ilham verecek karizma öğeleri eklemiştir. Hafif haylaz ama bir o kadar karizmatik erkek bu şekilde onun ellerinde can bulmuştur.

Sean Connery Bond filmleri sırasıyla şöyledir; Dr.No (1962), From Russia with Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), You Only Live Twice (1967), Diamonds are Forever (1971)

George Lazenby

Lazenby aslında en silik Bondlardan biridir. Bu nedenle siz de hatırlamakta zorluk çekmiş olabilirsiniz. Sean Connery gibi bir efsaneden sonra sahneye çıkmış olması tabii ki bu noktada etkilidir. İlk filmi 1969 yılında On Her Majesty’s Secret Service’tir ve aynı zamanda bu kendisinin son Bond filmi olur. Karakterin o haylaz tavrını yansıtamamış ve çok soğuk bulunduğu için bird aha kendisiyle çalışılmamıştır.

Roger Moore

Lazenby’nin başarısızlığının üzerine Roger Moore adeta çölde bir vaha gibi gelir. Ancak eleştirmenler filmi eleştirmekten kendilerini alamamış olacaklar ki Moore’u da bu film için fazla yakışıklı bulurlar. Ancak bir Bond için yakışıklılığın problem olmadığını neyse ki gişe kısa zamanda gösterir. Connery’den sonra en başarılı Bondlardan biri haline dönüşür ve serinin tam 6 filmine can verir. Ayrıca bu adamdan Bond olmaz diyenler de taş olur.

Roger Moore’un Bond filmleri ise şöyle; Live and Let Die (1973), The Man with the Golden Gun (1974), The Spy Who Loved Me (1977), Moonraker (1979), For Your Eyes Only (1981), Octopussy (1983)

Timothy Dalton

Dalton tıpkı Lazenby gibi sönük kalmış Bondlardan biri olarak tarihe kazınmıştır. Ancak bunun nedeni başarısızlık değil, şirketin o dönemde maddi sıkıntılar çekmesi ve yeterinde film çekememesidir. Bu nedenle kendisi; The Living Daylights (1987), Licence to Kill (1989) filmleriyle Bond kariyerini bitirmiştir.

Pierce Brosnan

Kendisi son derece yakışıklı bir aktör olsa da kendisi oldukça soğuk ve tam olarak nasıl biri olduğu anlaşılmayan bir Bond karakteri yaratmıştır. Espri yapmaya başlamış ama aynı zamanda da soğuk duygusuz bir hal almıştır. Bu sebeple eleştirmenler tarafından ciddi eleştiriler alsa da 4 filmin Bond’u olmayı başarmıştır: GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999), Die Another Day (2002)

Daniel Craig

Craig Bond’un adeta yeniden doğmasını sağlamış olan aktördür. Her ne kadar ismi Bond yıldızı olarak açıklandığında yer yerinden oynamış ve kimse onu yakıştıramamışsa da Casino Royal gişeye çıktığında herkes tükürdüğünü yalamıştır. Karşımızda modern erkeğin temsili bir Bond vardır ve herkesin gönlünü çalmayı başarmıştır.

Daniel Craig’in Bond filmleri; Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015)