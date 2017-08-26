Doktor, derdime bul bir çare!

YETİŞKİNLERİN HEPSİ HASTAM OLMAK İSTİYOR

Ahmet Coşkun (28)

Ankara Miadent Diş Hastanesi / Çocuk diş hekimi

Takipçi: 6 bin 334





◊ Adanalıyım, belki o yüzden Kıvanç Tatlıtuğ’a benzetiyorlar. Başta sadece gezdiğim yerlerin fotoğrafını paylaşıyordum, hesabım kapalıydı. Çocukları çok sevdiğim için ailelerinden izin alıp onlarla kareler paylaştım. Önlüklü fotoğraflarımı koyunca takipçimhızla arttı.

◊ Yetişkinler “Biz de çocuk hasta sayılır mıyız” diye mesaj atıp muayeneye gelmek istiyor. Instagram’da beni gördükten sonra çocuklarını getirenler de çoğaldı. Kısacası, yetişkinlerin hepsi hastam olmak istiyor. Günde 100-150 mesaj alıyorum. Ya hastam olmak istiyorlar ya da birliktelik teklif ediyorlar.

◊ Bir gece önce BBC hava durumuna bakıyorum ve takipçilere hoş görünmek için kıyafetlerime özen gösteriyorum. Oyunculuk teklifi gelirse doktorluğu bırakmam ama ikisini bir arada yapabilirim.

BEĞENİ GÖNDERENLERİN ÇOĞU YİNE DOKTOR

Engin Kavak (31)

Üsküdar Devlet Hastanesi / Acil Servis, pratisyen hekim



Takipçi: 48 bin 800

◊ İnsanların beni yakışıklılığımdan ziyade, yaptığım gönüllü işlerden dolayı takip ettiğine inanıyorum. Afrika, Suriye ve Van’da açlıkla mücadele çalışmaları yaptım. Acil serviste gördüklerim hayata bakışımı değiştirdi. Ufak şeyleri takmamanın ve sporun önemini kavradım. Tanımadığım doktorlardan negatif yorumlar geliyor ama beğeni gönderenlerin çoğu yine doktor.

◊ Günde 150-200 mesaj alıyorum. “Tam evlenilecek insansınız” diyen de var, çocuklara yardım etmek isteyen de. Şu anki kız arkadaşımla sosyal medyadan tanıştık; fotoğraflarımı gördü ve hikâyemiz başladı.

HER GÜN BİRÇOK AHLAKSIZ TEKLİF ALIYORUM

Erkan Akıllı (37)

Nişantaşı’nda kendi kliniği var / Diş hekimi

Takipçi: 30 bin 400





◊ 2003’te Best Model’e katıldım, 2005’te fitness’la ilgilenmeye başladım. Çapa’da doktorluk yaptığım sırada fizik şampiyonalarına katılıp üç defa Türkiye, bir defa Balkan şampiyonu oldum.

◊ İnternetteki paylaşımlarıma, ‘doktorların hayatı sıkıcıdır’ klişesini yıkmak ve bizim de kendimize bakabileceğimizi göstermek için başladım. Beni önce spor hocası zannettiler ve özel ders talepleri geldi. Bunu engellemek için hesabıma ‘Dr.’ ibaresini koydum. Bu sefer ilgi daha da arttı. Doktorları takip etmelerinin sebebi sanırım başarılı olmaları.





◊ Muayenehanemde hasta kontrollerini ücretsiz yapıyordum. Sonra dişlerinde problem olmadığı halde, sadece beni görmek için muayeneye gelenler olduğunu gördüm. Talep arttı ve tedaviye ihtiyacı olan hastalara vakit ayıramaz hale geldim. Ben de muayenelerimi ücretli hale getirmek durumunda kaldım. Ama bir şey değişmedi. Hâlâ sadece beni görmek, fotoğraf çektirmek için gelenlerin sayısı çok fazla.

◊ Instagram’dan her gün birçok ahlaksız teklif geliyor, bu durumu artık normal karşılıyorum. Fotoğraflarım başlarda kendi arkadaş ortamlarımda eleştirildi. Ama zamanla hasta sayımdaki artışı görünce onlar da bana hak verdi.

◊ Film yapımcısı müşterilerim “Sen orta yaş jönüsün” diyor. Ama oyunculuk düşünmüyorum.





BENİ GÖRMEK İÇİN İLAÇ İÇMİŞ

Hüseyin Akça (26)

Kahramanmaraş Eğitim Araştırma Hastanesi / Acil servis hekimi / Takipçi: 38 bin 800

◊ Kayseriliyim. Yedi ay önce önlüklü fotoğraflarımı paylaştım, takipçi sayım 400’ken hızla yükseldi. Bence spor yapan bir doktor olmam şaşırttı.

◊ Muayeneye gelen bazı genç kızların hasta olmadıklarını hal ve hareketlerinden anlıyorum. Bulgu olmasa da yine ‘hastayım’ diye geliyorlar. Bu, en çok gerçekten hasta olup sıra bekleyenleri zorluyor.

◊ Sağlamken “Kolum kırıldı” diye gelen bile oldu. Bir kere beni görmek için ilaç içmiş bir hasta geldi. Zehirlenme vakasıydı; bilinci yarı kapalı. Gözlerini açınca “Seni gördüm sonunda” dedi. İnsan hayatı bu kadar basit olmamalı.

BELKİ BENİ GÖREN GENÇLER DOKTOR OLMAYI SEÇİYOR

Cahit Dinçer (26)

Çukurova Tıp Fakültesi mezunu / Uzmanlık sınavına hazırlanıyor / Takipçi: 47 bin 200

◊ Adanalıyım. ‘Best Model Adana’ seçildim. Profilim kapalıydı, açtıktan sonra bir anda 37 bin yeni takipçim oldu.

◊ Eleştiren meslektaşlarım oluyor. Oysa paylaşımlarımın, mesleğe ilgiyi artırdığını düşünüyorum. Belki gençler ‘Doktorsan, yakışıklıysan senin de takipçilerin olur’ diye düşünüp doktor olmayı seçiyor.

◊ Başhekimliği bile “Bu kim?” diye arayanlar var. Acil Servis’te olduğum dönemde beni görmeye gelenler oluyordu. Hocamın gözetiminde, kırmayıp ilgileniyordum.

ÇOK GÜZEL BİR DETAYSIN

Hakan Tüfekçi (30)

Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi / Acil servis doktoru

Takipçi: 49 bin 300

◊ Diyarbakırlıyım, sosyal medyayı bir yıl önce aktif kullanmaya başladım. İnternet siteleri fotoğraflarımı haber yapınca popülerliğim arttı. Bakımlı, spor yapan ve hekim bir erkek ilgi çekiyor.

◊ Hastanemiz İzmir yolu üzerinde. Yoldan geçenler beni görmek için hastaneye uğruyor. “Kızımız sizinle fotoğraf çektirmek istiyor”, “Çok güzel bir detaysın”, “Nasıl tıp okudunuz bu fizikle?” ya da “Okumanıza gerek yokmuş bu kadar” sözlerini duyuyorum. İnsanlar genelde şaşırıyor.

◊ En büyük şikâyetim, çalınan fotoğraflarımla açılan sahte hesaplar. Bu yüzden spor yaparken koyduğum bazı karelerimi sildim.

BEĞENİLMEK HOŞUMA GİTSE DE EGOMU ETKİLEMİYOR

Emre Uzun (27)

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Dahiliye doktoru / Takipçi: 26 bin 400

◊ Trabzonluyum. Sosyal medyada beğenilmek hoşuma gitse de egomu etkilemiyor. Orası gerçek değil, orada yazanlar da sadece rakam. Paylaşımlarımdaki amaç, hastalarımı spor ve diyete özendirmek. Bazen kendi hastalarımla bile spor yapıyorum.

◊ Mesajları fazla okumuyorum. Hoş olmayan yorum gelince fotoğrafı yoruma kapatıyorum. Hastaneyi arayan olsa da orada çok ciddi olduğum için etkilenmiyorum.





AMELİYAT ETTİĞİM KADINLARIN KOCALARI DÜŞMAN GİBİ BAKIYOR

Cem Karas (42)

Ekol Kulak Burun Boğaz Hastanesi Başhekimi / Kulak-burun-boğaz

ve yüz estetik cerrahı

Takipçi: 40 bin 400

◊ İzmirliyim. Hastalarımla mesleğime dair paylaşım yaparak dikkat çektim. Fark ettim ki ameliyatlarımı değil, özel hayatımı merak ediyorlar. Çünkü ‘doktorlar gözlüklü, kel ya da şişman olur’ gibi bir imaj var. Oysa ben spor yapıyor, motor kullanıyor, yelkenle

ilgileniyorum. Bu ilginç geliyor.

◊ ‘Seksi doktor’ sıfatından rahatsız değilim. Vücudum emeğimin sonucu, paylaşmam normal değil mi? Evliyim, aile yaşantımı paylaşmaktan çekinmiyorum. Burnunda bir şey yokken “Siz ameliyat edin diye geldik” diyenler var. Özellikle 45-50 yaş üstü kadın hastalarımın sayısı fazla. Kulaktaki kristaller oynadığında yapılan bir egzersiz var; hastayı yatırıp kaldırarak kristalleri yerine oturtursunuz. Bir gün odamın kapısını bir açtım, 10 kadın! Bir altın gününde paylaşımlarımı görüp onları da o şekilde tedavi etmem için gelmişler.

◊ Ameliyat ettiğim kadınların kocaları bana düşmanmışım gibi bakıyor. Instagram’dan ahlaksız teklifler alıyorum. Gay ve biseksüellerden de teklif geliyor.