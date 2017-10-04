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Doğuş kimdir, kaç yaşındadır?

Doğuş, Boksun Yıldızları isimli yarışmaya katılmasının ardından merakla araştırılmaya başlandı. Çıkardığı albümlerle birçok hayranı bulunan Doğuş, yeni sezonda Boksun Yıldızları isimli programa katılım sağlayacak. Peki, Doğuş kimdir? İşte, ünlü isim hakkında bazı bilgiler

Hürriyet Haber
04.10.2017 - 14:34

Gerçek adıyla Orhan Baltacı 30 Haziran 1974 tarihinde Almanya'da doğdu. 6 kardeşi olan ve aslen Rize İkizdereli olan Doğuş 4 yaşına kadar Almanya'da yaşadı. 4 yaşında Türkiye'ye geldi. Aile içi sorunlarından dolayı anne ve babası ayrılınca Doğuş yetiştirme yurduna veriliyor. Bir sene sonra babaanesi yanına alıyor. Daha sonra annesi gelse bile sahip çıkmayınca Doğuş da evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya, hayatın gerçekleriyle tanışmaya başladı. Cezaevleri, sokaklar, apartman boşlukları, kötü çevre, kötü arkadaşlıklar hepsini çocukken yaşadı. Bu kadar kötü koşullarda bile sigara, alkol vb. maddeleri kullanmamış DOĞUŞ bugün hala sigara, alkol vb maddeler kullanmamakla birlikte içkili bar programı yapmamaktadır.

Sokakta yaşadığı dönemde hayaller kurmaya başladı. Bu hayaller zamanla ve inancıyla hedefleri halini aldı. Hedefi Türkiye sınırları içinde bir yıldız olmaktı. Bu yolda Tanrı yeteneği sesi yanında kendi söz müziklerini yazmaya başladı. Bunları sokakta beraber yaşadığı arkadaşlarıyla paylaştı. Bu paylaşım ona yetmedi. Bu söz ve müzikleri Türkiye'ye duyurması lazımdı. İlk iş olarak yıllardır yaşadığı sokaklardan, kötü ruh halinden kurtulup yeni bir hayata başlamak için, yeniden doğmak için adını DOĞUŞ olarak değiştirdi. Çalmadığı plak şirketinin kapısı kalmadı.

En sonunda şu an "babam" dediği İskender Ulus'un yapımcılığında Ulus Müzik etiketiyle 1997 yılında kendi söz müziklerini; kendi adını taşıyan "DOĞUŞ" adlı albümle müzikseverlere sundu. Ve beklenen patlama çok geçmeden gerçekleşti. Kısa sürede milyonlara vuran bir satışla hayalleri gerçek oldu. O artık Türkiye'nin parıldayan yeni yıldızıydı. İlk albümü olmasına rağmen "Gamsız", "Uyan", "Ben sensiz ne yaparım" gibi listebaşı şarkılarla müzik dünyasına merhaba dedi. Bu andan itibaren birçok albüm çıkaran Doğuş, 2012 Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasına, 2013 yılında ise Show TV'de yayınlanan “Benzemez Kimse Sana “ yarışmasına yarışmacı olarak katılmıştır.

Doğuş, Ekim 2014 yılında Azeri Sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile Bakü'de bulunan Kempinski Otel'de evlendi.

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Etiketler: doğuş , doğuş kimdir , doğuş kaç yaşında
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