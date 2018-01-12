Ara
MENÜ
Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Dikkat ‘moda’ çıkabilir

    Dikkat ‘moda’ çıkabilir

    Aslı Barış abaris@hurriyet.com.tr
    12.01.2018 - 12:12 | Son Güncelleme:

    Bu trende sarılmak isteyeceksiniz. ‘Teddy Bear-oyuncak ayı’ modasıyla tanışın. Pelüşün yeni haliyle kış sıcak geçecek.

    Dikkat ‘moda’ çıkabilir

    Slogan modası tam gaz devam. Stradivarius’un bu kazağı salaş görünümlü. 69 TL.

    Dikkat ‘moda’ çıkabilir

    Mudo’nun daha ince dokulu bu kazağını jean’lerle takımlayın. 99.95 TL.

    Dikkat ‘moda’ çıkabilir

    Bohem görünüm için Yasemin Özilhan for İpekyol’da alternatifler var. 279 TL.

    Dikkat ‘moda’ çıkabilir

    H&M’in bu tasarımıyla trendi evinizin rahatlığında yaşayabilirsiniz. 99 TL.

    Dikkat ‘moda’ çıkabilir

    Sokak modası takipçileri için bol sweatshirt’ler BSL’de. 89.99 TL.

    Dikkat ‘moda’ çıkabilir

    Bütçeniz müsaitse, Forever New’da sizi sıcak tutacak beyaz bir kaban mevcut. 449 TL.

    Dikkat ‘moda’ çıkabilir

    Koton’da günlük kullanıma uygun ceketler sizi bekliyor. 134 TL.

    Dikkat ‘moda’ çıkabilir

    Twist    ’te Shearing akımını yakalayan bu montla 70’ler görünümünü yakalayın. 142 TL.

    Dikkat ‘moda’ çıkabilir

    Trendyol    ’da kolları pelüş, salaş ve rahat modeli bulabilirsiniz. 34 TL.

    Dikkat ‘moda’ çıkabilir

    Mango indirimdeyken, bu Teddy Bear palto kaçmaz. 149.99 TL.

    Etiketler: kadın modası , kış modası , 2018 trendleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNAN HABERLER

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri