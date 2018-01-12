Dikkat ‘moda’ çıkabilir

Slogan modası tam gaz devam. Stradivarius’un bu kazağı salaş görünümlü. 69 TL.
Mudo’nun daha ince dokulu bu kazağını jean’lerle takımlayın. 99.95 TL.
Bohem görünüm için Yasemin Özilhan for İpekyol’da alternatifler var. 279 TL.
H&M’in bu tasarımıyla trendi evinizin rahatlığında yaşayabilirsiniz. 99 TL.
Sokak modası takipçileri için bol sweatshirt’ler BSL’de. 89.99 TL.
Bütçeniz müsaitse, Forever New’da sizi sıcak tutacak beyaz bir kaban mevcut. 449 TL.
Koton’da günlük kullanıma uygun ceketler sizi bekliyor. 134 TL.
Twist’te Shearing akımını yakalayan bu montla 70’ler görünümünü yakalayın. 142 TL.
Trendyol’da kolları pelüş, salaş ve rahat modeli bulabilirsiniz. 34 TL.
Mango indirimdeyken, bu Teddy Bear palto kaçmaz. 149.99 TL.