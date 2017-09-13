Devrim Evin öğrencilerin sorularını yanıtladı

"Oyunculuk Sanatında Fiziksel Aksiyon ve Vokal Aksiyon Çalışmaları" konulu söyleşide, Çetin Sarıkartal ve Veli Çelik'ten sonra Devrim Evin'i ağırlayan Tiyatro Teras'ta önümüzde ki hafta ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar konuk olacak.

Oyunculukta başarıların sırlarını paylaşan Devrim Evin, bir oyuncunun Stanislavski Sistemi ve Grotowski Sistemini çalışarak en zor rollerin bile altından kalkabileceğini söyledi. Oyunculukta samimi ve inandırıcı olmanın öneminde değinen Devrim Evin, kamera önünde rahat olmanın tekniklerine dikkat çekti. Söyleşi de ünlü oyuncu Şüküri Çavuşay (Shyqyri Caushaj) da hazır bulundu.

Devrim Evin, çok yakında 2 haftalık bir yoğun atölye çalışması ile tekrar Tiyatro Teras öğrencileri ve oyuncu adayları ile olacak.