Demet Sağıroğlu: Kırıldığım isimler oldu

Sahnede unutulmaz şarkılarını seslendiren ve büyük ilgi gören Sağıroğlu, hayranlarının selfie isteğini de kırmadı ve herkesle tek tek fotoğraf çektirdi.

BU YAŞTA BİLE POLLYANNACIYIM

Bir süredir müzik dünyasından uzak kalan Sağıroğlu, "Müzik sektöründeki bazı isimlere kırgınlıklarım, küskünlüklerim oldu. Bu da kendimi geri çekmeme neden oldu" açıklamasında bulundu.

Kimlere kırgın olduğuyla ilgili isim vermekten kaçınan Sağıroğlu, "Bu yaşta bile sektörle ilgili Pollyannacı düşünüyorum. Ancak öyle olmadığını gördüğüm için bazı ümitlerim kırılıyor. Bazen insan alıp başını gitmek istiyor. Bu tarz insanlardan uzaklaşmak istiyor. Sonra da dinleyicilerin ilgisiyle güç ve güven kazanıp tekrar dönüyor" sözleriyle geri dönüşünün müjdesini verdi.

KİMSEYLE REKABETİM OLMADI

Sanatçı, aynı dönemde albüm çıkardığı, 90'lı yılların diğer popüler isimleriyle görüşüp görüşmediğiyle ilgili bir soruya ise, "Çok azıyla görüşüyorum. Manevi kırgınlıklar oluyor bende. Hiçbir zaman kimseyle rekabetim olmadı. Herkesin başarısıyla gurur duyan bir insanım. Ancak yakın bulduğum arkadaşlarımdan aynı şeyi görmediğim için kırgınlıklar yaşadım" açıklamasında bulundu.