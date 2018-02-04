Davos’ta zayıftık

İSVİÇRE’nin Davos kentinde her yıl yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nun 48. toplantısına Türkiye’nin sadece iki bakanla katılması “düşük düzeyde temsil” tartışması yaratırken, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, önümüzdeki toplantılar için bu konuda hazırlık yapacaklarını söyledi. Zeybekci, “Davos’un etkisi azalmadı, sadece dönüştü. Biz bu yıl düşük temsil edildik. Liderler ve güçlü STK’larla orada olmalıydık” dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TBMM’deki sohbetinde, ocaktaki zirveyi değerlendirirken, Türkiye’nin az sayıda siyasetçi ile düşük düzeyde temsil edilmesi ve Davos’un etkisinin azaldığı iddialarına şu yanıtı verdi:

GÜÇLÜ KATILIM GEREKLİ

“Biz Davos’ta çok verimli görüşmeler yaptık. Ben Davos Zirvesi’nin etkisinin azaldığını düşünmüyorum, ama Davos artık farklı bir platforma dönüşüyor. Bizim de bunun gereğini yapmamız lazım. Bu kez, alt düzeyde temsil edildik. Bir çok ikili görüşmeye rağmen, daha üst düzeyde ve daha kalabalık bir toplulukla temsil edilmenin önemini de gördük. Cumhurbaşkanı ve başbakanın yanı sıra, güçlü meslek örgütleri ve STK’ların Davos’a katılımının yeniden canlandırılması lazım. Böylesine büyük bir yapıyla katıldığı zaman, hem ikili ilişkiler, hem ekonomiyle ilgili başlıklarda, daha çok sonuç alma imkânı bulunuyor. Bu konuda çalışma yapacağız. Davos’a katılımın arttırılması konusunda çalışma yapacağız. Bundan sonraki süreçte daha farklı olacak.”

DİĞER ÜLKELERİN DURUMU

Davos Zirvesi’ne Türkiye’den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katıldı. Zirvede, 70 ülkenin devlet ve hükümet başkanı, 100’den fazla ülkeden 3 bine yakın işadamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi yeraldı. ABD, 18 yıl sonra başkan düzeyinde temsil edildi ve Donald Trump, toplantının açılış konuşmasını, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptı. Trump zirveye 7 bakanla katıldı. Zirveye, katılımcılar arasında, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko ve Rusya Başbakan Yardımcısı Olga Golodets yer aldı.

KGF TEMİNATLI DESTEKLER DEVAMLI HALE GETİRİLECEK

BAKAN Nihat Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredilerin 2017’de önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini, bunun devam ettirileceğini belirtti. Üretimi ve ihracatı destekleyen düzenlemelerin TBMM’de görüşüleceğini ifade eden Zeybekci, Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi’nde de son aşamaya geldiklerine işaret etti. Sistemin çok yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek bir toplantıda açıklanmasının öngörüldüğünü dile getiren Zeybekci, “Bu kapsamda ilk etapta 80 milyar liralık projeye teşvik vereceğiz. Türkiye olarak belirlediğimiz alanlarda ve teknolojilerde, en çok teknoloji açığı, cari açık ve dış ticaret açığı verdiğimiz alanlarda kendi devlerimizi yaratma teşvikidir bu. Yatırım yapan şirketlerimize, yerli veya yabancı hiç fark etmiyor, bizim istediğimiz alanlarda yatırım yapmak kaydıyla yatırım kadar teşvik vermekr. En kısa sürede bitirip ilk etapta 80 milyar liralık teşvik belgesini vereceğiz, rakam artarak sürecek” dedi.