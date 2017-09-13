“DasDas” sezonu kapalı gişe oyunu “Joseph K.” ile açıyor

Sezon boyunca birçok tiyatro oyunu, konser ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak olan “DasDas”, 15 Eylül’de kapılarını geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan ve eleştirmenlerden de büyük övgüler toplayan İngiliz yazar Tom Basden’ın kara mizah yüklü uyarlaması “Joseph K.” ile açıyor. Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın’ın rol aldığı oyunda Joseph K., Franz Kafka’nın yüz yılı devirmesine rağmen zaman aşımına uğramayan Dava’sının yeniden görülmesi için modern dünyanın labirentlerine bırakılıyor.

“Joseph K.” 15 Eylül’den sonra 17 Eylül ve 30 Eylül’de de tiyatroseverler tarafından DasDas Sahne’de izlenebilecek.