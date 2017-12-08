Daha ‘etkin’ bir hafta sonu için...

9 ARALIK

Selfie Avı (Kadıköy-Üsküdar)

Oryantiring, harita ve pusulayla hedef bulma sporu. Bu yaratıcı şehir aktivitesinde yaş sınırı yok. Tek ihtiyacınız, bir takım arkadaşı ve bir telefon. Fotoğraf çekecek, şifreleri çözecek ve sürprizlerle dolu görevleri yerine getireceksiniz. Buna katılamasanız da düzenli etkinlikleri takip edebilirsiniz. Ücret etkinlik öncesi ödenirse 50, etkinlik alanında ödenirse 75 TL.

14.00-17.00, Oryantiring Akademi (oryantiringakademi.com, selfieavi.com)

Çerkes Yemekleri Gecesi

Çerkes Kültür Evi’nin düzenlediği etkinlikte Eskişehir’in Uluçayır Köyü’nde organik olarak yetiştirilen kabaklarla yapılan kabak çorbası ve bir tür patatesli gözleme olan ‘velibah’ın eşsiz lezzeti buluşuyor. Yılın son Çerkes Yemekleri Gecesi için ücret 20 TL.

20.00, Çerkes Kültür Evi (Delta Plaza B/2 Kat: 9 Bauhaus yanı, Beylikdüzü)

90’lar Fest

90’ları özleyenler buraya! Grup Vitamin, Mansur Ark, Ah Canım Ahmet, Tayfun ve DJ Hakan Küfündür, tek günlük festival 90’lar Fest’te bir araya geliyor. Ücret 39.50 TL, Biletix’ten de alabilirsiniz.

22.00-01.00, Sanat Performance (sanatperformance.com)

Nepal Yemekleri Gecesi

Kadıköy’deki Komşu Kafe Collective, öyle bildiğiniz kafelere benzemiyor. “Burada patron, şef, uzman ve hiyerarşi yok. Bütün kararlar konsensüsle alınıyor ve bütün katılımcıların karar sürecine eşit katılımı gözetiliyor” diye anlatıyorlar kendilerini. Haliyle burada yenen yemekler de insana daha lezzetli geliyor! Yöresel mutfaklara dair etkinlikleri sık düzenliyorlar. Bugün de Nepal’de sıra.

19.30-22.00, Komşu Kafe Collective (Uzun Hafız Sok. 83/A, Kadıköy)





10 ARALIK

Toprak Ana Günü (Terra Madre Day)

Slow Food hareketinin doğum günü sayılan Toprak Ana Günü, 2009’dan beri her yıl 10 Aralık’ta kutlanıyor. Tüketicilere, hareketin ‘iyi, adil, temiz’ felsefesine uygun yetiştirilen yerel ürünlerle buluşma imkânı sunuluyor. Şile’de yarın ata tohumu buğdaylardan öğütülerek yapılacak ekşi mayalı köy ekmeği, balkabaklı çarşaf böreği, geleneksel öre tatlısı, kazayağı köftesi, ayvalı kurabiye, balkabaklı-tahinli gözleme yiyip doğal mevsim sebze-meyveleri alabilirsiniz.

10.00-18.00, Şile Yeryüzü Pazarı

Bitirme ve Temizlenme

Makine mühendisliği okuduktan sonra merak sardığı psikoloji alanında da üniversite eğitimi alan metafizik danışmanı ve nefes koçu Volkan Ulusan, yeni yıl arifesinde yüklerinizden kurtulmanız için eğitime çağırıyor. Etkinliği Dolunay Danışmanlık ve Organizasyon (dolunaydan.net) düzenliyor. Ücret öğle yemeği ve atıştırmalıklar dahil 300 TL.

10.00-18.00, The Green Park Hotel Bostancı

Barınakta Vegan Kahvaltı

Hayvanlara Adalet Derneği, Yedikule Hayvan Barınağı’nda düzenleyeceği etkinliği şahane özetlemiş: “Veganlara hep sorarlar ‘Ne yiyorsunuz siz, aç mı geziyorsunuz?’ diye. Cevabı barınaktaki dostlarımızla beraber, sömürüsüz kahvaltımızı yaparken hem konuşur, hem görürüz hep birlikte.”

12.00-17.00, Yedikule Hayvan Barınağı

MALT Geleneksel Konsept Partisi

MALT, Marmara Üniversitesi Alt Kültür Kulübü’nün kısaltması. Gelenekselleşen kostümlü partilerine bu yıl Anime Manga Kulübü yön veriyor. Profesyonel kostümler olmasa da konsepte uygun katılım bekliyorlar. Giriş ücreti 20 TL’ye ufak içki ikramları dahil. Katılım durumunuzu Facebook sayfalarından işaretlemeniz gerekiyor. Bir de tatlı notları var: “Bazı arkadaşlarımızın fobisi olduğundan dolayı, kendi güvenliğiniz için palyaço kostümü hazırlamazsanız seviniriz.”

20.30-01.00, Ortam (ortamdaynight.com)

İKİ GÜN BOYUNCA (9-10 ARALIK)

Change Designer/erteleME

Erteleme çağımızın hastalığı. Değişim üzerine workshop’lar düzenleyen Change Elements de bu konuya el atmış. Stanford Üniversitesi’nde geliştirilen davranış değişimi tekniklerinden yararlandıklarını belirttikleri eğitim BÜMED’de (Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği) . Etkinlik ocak ayında da düzenlenecek. Biletler ön satışta 390, genel satışta 490 TL.

10.00-17.00, Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği (changeelements.com, bumed.org.tr)

Tango Bazaar

‘Sosyal tango kültürü odaklı kolektif oluşum’ Galata Tango Projesi’nin açılış etkinliği Tango Bazaar’da tasarımcı markaların yanı sıra katılımcılar da satmak ya da değiş tokuş etmek istediği şeyleri getirip gösterebilecek: Giysi, takı, CD, DVD, plak, poster; aklınıza ne gelirse... Kullanılmış ürün götürmek isteyenlerin etkinliğin Facebook sayfasından kayıt formu doldurması gerekiyor.

12.00-17.00, Galata Tango (galatatango.org)

Elmalı Ballı Sandviç