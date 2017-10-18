Dağıtım bağlantı bedeli tutarı belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektrik tüketicilerinden alınan dağıtım bağlantı bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirleyen "Elektrik Piyasasında Dağıtım Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre bağlantı bedeli, bağlantı yapan kişinin iç tesisatının dağıtım şebekesine bağlanması için inşa edilen ve Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde tanımlanan bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlı olacak ve dağıtım şebekesi yatırım maliyetlerini içermeyecek.

Söz konusu bağlantı hattının, tüketici tarafından tesis edilmesi halinde bağlantı hattı işletme ve bakım sorumluluğu karşılığı dağıtım şirketine devredilecek ve bu tüketicilerden bağlantı bedeli alınmayacak.

Bağlantı hattının dağıtım şirketi tarafından tesis edilmesi halinde ise bağlantı bedeli, orta gerilim ve alçak gerilim için ayrı ayrı olmak üzere bağlantısı yapılacak kullanıcının, bağlantı gücü ve hattına ilişkin mesafe değerleri ile ilgili dönemde geçerli olan kurul onaylı yatırım birim bedelleri de dikkate alınarak hesaplanarak yürürlüğe girecek.

Halen birden fazla tüketici için bağlantı hattı tesis edilmesi halinde, yapının toplam bağlantı gücü üzerinden hesaplanan bağlantı bedeli tüketicilerin bağlantı güçleri oranında hesaplanarak ilgili tüketicilere yansıtılacak. Bağlantı bedeli, ilgili yönetmelik ve bağlantı anlaşmaları uyarınca tüketiciler tarafından ve güncel bedeller üzerinden ilgili dağıtım şirketine bir defada ödenecek.

Öte yandan, bir elektrik bağlantı hattında hem havai hem de yeraltı kablolarının kullanılması durumunda, birim bedel hesaplanırken her iki hattın uzunluğu ayrı ayrı dikkate alınarak hesaplanacak.

Şirketler bağlantı hizmeti alan tüketicilerden, EPDK'nın söz konusu kararıyla belirlenenler dışında herhangi bir bedel talep edemeyecek.