Çukur hangi gün yayınlanıyor sorusu dizinin ilk bölüm tanıtımlarının ardından bazı kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. İçerde dizisinin ardından hemen hemen aynı kadroyla yeni bir diziye başlayan Aras Bulut İynemli ve Ercan Kesal, Çukur dizisinin başrolünde yer alacak. Peki, izleyicilerin merakla araştırdığı Çukur hangi kanalda ve ne zaman yayınlanıyor? İşte dizi hakkında bazı bilgiler

ÇUKUR HANGİ GÜNLERDE YAYINLANIYOR?

Çukur dizisi, Show TV ekranlarında her pazartesi günü yayında olacak. Geçtiğimiz sezonun favori dizisi İçerde'nin yayın gününü alan Çukur, pazartesi günleri 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?