Çukur dizisinin yayın tarihi belli oldu... Ne zaman başlayacak?

Koçovalı ailesinin en küçük oğlu, gözü kara ve isyankar Yamaç karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli ile deli dolu ve dik kafalı, yaşam enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan Sena rolünde izleyeceğimiz Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı Çukur dizisinden beklenen haber geldi, yeni dizinin yayın tarihi belli oldu. Peki Çukur dizisi ne zaman başlayacak?





Senaryosunu Gökhan Horzum’un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği dizide son dönemin başarılı oyuncuları Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş’ın bulunduğu Çukur dizisi 23 Ekim Pazartesi izleyicilerle buluşacak.

KONUSU



Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?