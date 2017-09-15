Contemporary Istanbul’da kaçırmamanız gereken 10 eser

Dünyadan ve Türkiye’den yüzlerce sanatçıyı buluşturan çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul iki gün önce başladı. Bu sene 12’ncisi düzenlenen çağdaş sanat fuarında mutlaka görmeniz gereken eserleri çağdaş sanat uzmanı jürimiz seçti.

Sürekli yeni arayışlar içinde olan Ali Elmacı, hareketli heykeliyle sanatını bir adım öteye taşıyor. Eseri, Siyah Beyaz Sanat Galerisi’nin standında ziyaret edebilirsiniz. Güncel sanatın çarpıcı isimlerinden Kezban Arca Batıbeki’nin ‘Girl With The Peacock III’ adı eseri Alan İstanbul standında görülebilir. Kolombiyalı dev ressam ve heykeltıraş Fernando Botero da fuarda. Botero’nun ‘Karnının Üzerine Yatan Kadın’ isimli heykeli Anna Laudel Gallery’nin standında. Erdağ Aksel’in 44A’nın standında yer alan ‘Crescent Disabled’ adlı, 2015 tarihli cam çalışması, daha önce Venedik Bienali ile eşzamanlı düzenlenen ‘Glastress’ adlı sergide yer almıştı. Sloven ressam Roman Uranjek’in eserini Krank Art Gallery’nin standında görebilirsiniz. Güney Koreli fotoğraf sanatçısı Boomoon’un şelaleler üzerine yaptığı çalışmalardan bir örnek ‘Waterfall’ Flowers Gallery’de. Sufizmden bedenle ilişkiye çeşitli temalar etrafında eser veren, sıradışı malzemelerle çalışmayı seven Murat Morova’nın bu eseri, Galeri Nev standında. Kendi yaratımı ‘Instant Paradise’ isimli alfabesini kullanarak, yazılı ifadeleri görsel kompozisyonlara dönüştüren Hayal Pozantı’nın eseri Dirimart standında. İran doğumlu Hollandalı sanatçı Navid Nuur, ‘The Main Remain’ isimli çalışmasıyla Plan B’de. İspanyol çağdaş sanatının bol ödüllü ismi Manolo Valdes, Marlborough Gallery’de. Fuarda, resim, heykel ve kolaj ustası sanatçının ‘Retrato con Marco’ isimli çalışmasıyla tanışacaksınız.