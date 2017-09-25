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Çocuklarınızı telefon bağımlılığından nasıl korursunuz?

Teknolojinin geldiği son nokta ile çocuklarımız doğdukları andan itibaren akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler ve türlü elektronik cihazlar ile tanışıyorlar. Çocuklarımızı bu teknolojik gelişmelerden mahrum bırakmaktansa, kontrollü bir şekilde kullanmalarını sağlamamız gerekiyor. Aksi takdirde bu gelişmelerden tamamen alıkoymak uyum sorunlarına yol açabiliyor. Denetimsiz kullanım ise bağımlılıklar ile sonuçlanabiliyor. Peki çocuklarımızı telefon bağımlılığından nasıl koruruz? İşte tüm merak edilenler.

Kaynak: Doğan Burda
25.09.2017 - 12:24

Bağımlılığı nasıl anlarsınız?

Öncelikli olarak bağımlılık durumunun olup olmadığını nasıl anlarız ona bir bakalım. Eğer çocuğunuz çok uzun süreler boyunca telefonla ve türlü elektronik cihazlar ile vakit geçiriyorsa, arkadaşlık ve aile ilişkileri azalarak duyarsızlığa ve tepkisizliğe kadar vardıysa, yemek yememeye, agresifleşmeye ve uyumamaya başladıysa çocuğunuzda telefon bağımlılığı başlamış olabilir.

Çocuklarınızı telefon bağımlılığından nasıl korursunuz

Teknolojiye yakın olun

Eğer çocuğunuzun teknolojik cihazların bağımlılığından kurtarmak istiyorsanız; bu teknolojik cihazların kullanımı hakkında bilginiz olması gerekiyor. Çünkü çocuğunuz bu tarz bağımlılıklar için yardım almak isterken kendini çıkmazda zannedebilir. Ayrıca telefon kullanımları için bir program uygulamak istediğinizde neyin ne kadar zamanda yapıldığını bilmemeniz yanlış bir program uygulamanıza neden olabilir.

Çocuklarınızı telefon bağımlılığından nasıl korursunuz

Yasak getirmeyin

Telefon kullanımında kesinlikle yasak getirilmemesi gerekiyor. Çünkü çocuk psikolojisi olarak yasak, telefon kullanımı için daha bir cazip hal alıyor. Bu yüzden anne ve babalar teknolojik cihazların kullanımında bilinçlenerek, bu cihazları yasaklamaktan ziyade belirli bir program dahilinde kullanmalarına izin vermeleri gerekiyor.

Çocuklarınızı telefon bağımlılığından nasıl korursunuz

Yaptıklarından haberiniz olsun

Çocukların kullandıkları cihazlar mutlaka görülebilecek yerlerde olmalıdır. Kimlerle arkadaşlık ettiği, hangi sitelerde gezdiği, hangi oyunları oynadığı hakkında bilgi edinilmelidir. Aksi takdirde bağımlılığın yanı sıra küfür, şiddet gibi istenmeyen eylemlerin ve ruh durumların içine sürüklenmesine sebebiyet verebilir.

Çocuklarınızı telefon bağımlılığından nasıl korursunuz

Peki ne yapılabilir?

Çocuğunuzun bir telefon bağımlısı olduğunu anladınız, teknolojik gelişmeler hakkında yeteri kadar bilgi edindiniz, bir program dahilinde kullanmasına izin verdiniz; peki daha başka ne yapılabilir? Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta sanal ve gerçek dünyanın farkına varılmasıdır. Bu yüzden gerçek hayatta kaliteli vakitler geçirebileceği bir ortam yaratmasına izin verin ve destekleyin. Arkadaşlarıyla teknolojik cihazları olmadan daha fazla görüşmesini isteyin, sinema, tiyatro gibi sosyal etkinliklerde daha fazla yer almasını isteyin, çeşitli hobiler ile buluşmasını sağlayın.

 

Son Güncelleme : 25.09.2017 - 12:25
Etiketler: çocukların telefon bağımlılığı , telefon bağımlılığı , Hayat
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