Çocuklarınızı telefon bağımlılığından nasıl korursunuz?

Bağımlılığı nasıl anlarsınız?

Öncelikli olarak bağımlılık durumunun olup olmadığını nasıl anlarız ona bir bakalım. Eğer çocuğunuz çok uzun süreler boyunca telefonla ve türlü elektronik cihazlar ile vakit geçiriyorsa, arkadaşlık ve aile ilişkileri azalarak duyarsızlığa ve tepkisizliğe kadar vardıysa, yemek yememeye, agresifleşmeye ve uyumamaya başladıysa çocuğunuzda telefon bağımlılığı başlamış olabilir.

Teknolojiye yakın olun

Eğer çocuğunuzun teknolojik cihazların bağımlılığından kurtarmak istiyorsanız; bu teknolojik cihazların kullanımı hakkında bilginiz olması gerekiyor. Çünkü çocuğunuz bu tarz bağımlılıklar için yardım almak isterken kendini çıkmazda zannedebilir. Ayrıca telefon kullanımları için bir program uygulamak istediğinizde neyin ne kadar zamanda yapıldığını bilmemeniz yanlış bir program uygulamanıza neden olabilir.

Yasak getirmeyin

Telefon kullanımında kesinlikle yasak getirilmemesi gerekiyor. Çünkü çocuk psikolojisi olarak yasak, telefon kullanımı için daha bir cazip hal alıyor. Bu yüzden anne ve babalar teknolojik cihazların kullanımında bilinçlenerek, bu cihazları yasaklamaktan ziyade belirli bir program dahilinde kullanmalarına izin vermeleri gerekiyor.

Yaptıklarından haberiniz olsun

Çocukların kullandıkları cihazlar mutlaka görülebilecek yerlerde olmalıdır. Kimlerle arkadaşlık ettiği, hangi sitelerde gezdiği, hangi oyunları oynadığı hakkında bilgi edinilmelidir. Aksi takdirde bağımlılığın yanı sıra küfür, şiddet gibi istenmeyen eylemlerin ve ruh durumların içine sürüklenmesine sebebiyet verebilir.

Peki ne yapılabilir?

Çocuğunuzun bir telefon bağımlısı olduğunu anladınız, teknolojik gelişmeler hakkında yeteri kadar bilgi edindiniz, bir program dahilinde kullanmasına izin verdiniz; peki daha başka ne yapılabilir? Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta sanal ve gerçek dünyanın farkına varılmasıdır. Bu yüzden gerçek hayatta kaliteli vakitler geçirebileceği bir ortam yaratmasına izin verin ve destekleyin. Arkadaşlarıyla teknolojik cihazları olmadan daha fazla görüşmesini isteyin, sinema, tiyatro gibi sosyal etkinliklerde daha fazla yer almasını isteyin, çeşitli hobiler ile buluşmasını sağlayın.