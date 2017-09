Çocukların ikinci şansı

◊ Esra Hanım, bize Lifetime İkinci Şans Projesi’nden söz eder misiniz?

- Esra Oflaz Güvenkaya: Her çocuğun vazgeçilmez hakları vardır, ne yazık ki bazıları bunlardan mahrum kalır. Biz, Lifetime olarak hakları ellerinden alınan o çocuklara ikinci bir şans sunmak istedik. Söz konusu haklardan eğitim, konaklama, rehabilitasyon ve yaratıcılık konularına odaklandık.



◊ Neler yapacaksınız?

- Hedefimiz, vakıflardaki çocuklarımıza bir kaynak üretmek, ülkemizde farkındalık yaratmak ve global dev bir proje ile beraber sürdürülebilir kılmak. Projenin hayata geçebilmesi için ben ve yakın dostum Rönesans Holding CEO’su İpek Ilıcak Kayaalp kişisel bağışçılar olduk. Lifetime’dan da farkındalık yaratmak amacıyla yüksek bir kaynak ayırdık. Sevgili dostlarım Serpil Shelly, Hülya Eltemur ve Dr. Selen Özmen de kişisel bağışlarıyla projemize destek oldu. Bu yıl “Lifetime İkinci Şans Projesi”yle en büyük bağışı Koruncuk Vakfı’na yapıyoruz. Bağış, Koruncuk Köyleri’nde yaşayan çocukların haklarını korumalarına destek olup özellikle rehabilitasyon, eğitim, barınma konularında eksiklerini tamamlamaya ve geliştirmeye yönelik kullanılacak.



◊ Neden Koruncuk Vakfı’nı seçtiniz?

- En önemli nedeni, çocuklara rehabilitasyon, konaklama ve eğitim imkanı sağlayabildikleri yerleşkeleri ve bu konuda donanımlarının olması. Proje kapsamında desteklediğimiz ikinci dernek ise Yaratıcı Çocuklar Derneği. Çocuklara eğitim verirken yaratıcılıklarını da geliştirmek gerekiyor. Yaratıcı Çocuklar Derneği, Koruncuk Köyü’nde yaşayan çocuklara workshop’lar uygulayacak. Vakıf, yılsonunda yapacağı bir gösteriyle çocukları ödüllendirecek.



LOS ANGELES’A DAVET EDİLDİLER



◊ Proje, Lifetime’ın ev sahipliğinde “Variety Power of Women Awards” etkinliğinin bir parçası olarak konumlanıyor değil mi?

- Evet... Lifetime, tüm dünyada 11 dilde yayın yapan dünya devi A&E Networks’ün kanallarından birisi. Dünyaya sesimizi duyurmak için bunun önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Farklı sivil toplum örgütlerini destekleyen ünlü kadın sanatçılar arasından her yıl 5’i ödüllendiriliyor. Biz de Lifetime Türkiye olarak bu yıl 4 Ekim’de ilkini gerçekleştireceğimiz etkinliğimizde projemize destek veren sevgili Meryem Uzerli ve İpek Ilıcak Kayaalp’i onurlandıracağız. İlham veren konuşmalarıyla etkinliğimizde yer alacaklar. Kendileri Los Angeles’taki Variety Power of Women organizasyonuna da Lifetime Türkiye adına davet edildiler. Buradan onlara minnetlerimizi sunuyorum.



◊ Variety Power of Women’dan da söz eder misiniz biraz?

- Kendi alanlarında başarılı ve aynı zamanda yaptıkları hayır işleriyle de fark yaratan kadınların onore edildiği bir proje bu. Yani bir anlamda başarının tanımını değiştiren bir etkinlik. Başarının olmazsa olmazları arasına hayırsever olmayı ekliyor. Tam da benim hayat felsefemi özetliyor. Geçen sene Oprah Winfrey, Glenn Close, Whoopi Goldberg, Rachel Weisz, Scarlett Johansson, Helen Mirren, Miley Cyrus, Lena Dunham gibi dünyaca ünlü isimler ödüllendirildi. Tüm bu isimlerin ortak özelliği, bir hayır projesini destekliyor olmaları. Bu seneki organizasyonda da dev isimler var. Ekim ayının başında tüm dünyada aynı anda açıklanacak kimler olduğu.

İNSAN DEĞİŞİRSE TOPLUM DEĞİŞİR TOPLUM DEĞİŞİRSE DÜNYA DEĞİŞİR

◊ Sizin başarılı bulduğunuz kadınlar kimler?

- Esra Oflaz Güvenkaya: Ben Oprah Winfrey’i başarılı buluyorum. Televizyonculuktaki başarısının yanında yaptığı programlarla, projelerle milyonlara ilham olan, vizyoner ve öncü bir işkadını. Ayrıca kendi vakfı ile büyük kişisel yardımda bulunuyor. Huffington Post’un kurucusu Arianna Huffington da vizyoner, çok başarılı bir işkadını ve yazar. Yazdığı kitaplarla milyonlara ilham oldu, kendi vakfı kanalıyla yardımlarını yapıyor. Anita Rodrick; Body Shop’un kurucusu, öncü ve başarılı bir işkadını. Aynı zamanda insan hakları aktivisti ve çevreci. Yarattığı ürünlerle yerküremizin korunmasına hizmet etti. Angelina Jolie; başarılı bir sanatçı, harika bir anne, Birleşmiş Milletler gönüllü elçisi. Evlat edindiği çocuklarla kendi uğradığı tacizin yaralarını saran ve dünyaya da ilham olan güzel bir insan. Aklıma ilk gelenler bunlar.

NEDEN MERYEM

◊ Neden kampanyanın yüzü olarak Meryem Uzerli’yi seçtiniz?

- Esra Oflaz Güvenkaya: Meryem Uzerli, hem Türk hem de Alman vatandaşlığı ile dünyaya gelmiş başarılı bir sanatçı. “Muhteşem Yüzyıl”daki rolüyle hem Türkiye’de, hem Avrupa’da hem de Körfez ülkelerinde gönüllere taht kurdu. Bir kız çocuğu sahibi olması ve anne olduktan sonra çocuk öncelikli projelere destek vermesi, Uzerli’yi tercih etme sebebimiz oldu. Büyük kitlelere ulaşma avantajını sosyal sorumluluk için kanalize etmek istemesi de

etkiliydi tabii.

Sevilmek ve korunmak her çocuğun hakkı

◊ Meryem Hanım, “Lifetime İkinci Şans Projesi”ni neden kabul ettiniz? Sizi bu projeye çeken ne oldu?

- Meryem Uzerli: Öncelikle bu projeyi kabul etmemdeki en önemli neden, tabii ki çocuklar için olması. Hepimiz masum ve korunmaya muhtaç birer insan olarak dünyaya geliyoruz. Normalde pek çok çocuk sevgi içinde, anne ve baba korumasında büyüme şansını elde ediyor. Fakat bazılarının kaderi böyle değil maalesef. Şiddet görüyorlar, kötü şartlarda, karanlık ve yalnızlık içinde büyüyorlar. Oysa temiz bir kalple sevilmek ve korunarak büyümek her çocuğun hakkı. Koruncuk Vakfı yetkilileri bu proje için beni aradığında hiç tereddütsüz kabul ettim. Yıllar önce de Koruncuk Vakfı’yla korunmaya muhtaç çocuklar için şahane işler yapmıştık. Bu vakfa sonsuz saygı duyuyorum. Orada çocuklar için bu dünyayı güzel kılmaya çalışan harika insanlar var. Projenin mimarları arasında yer alan Lifetime’a da sonsuz teşekkür ediyorum. Onların bağışları sayesinde pek çok çocuk korunacak, koşulsuz sevgiyi tadacak. Bu, bir anne olarak beni çok motive ediyor ve mutlu kılıyor.



TRENDE AĞLAYAN GENÇ KIZIN YANINA GİTTİM VE ONA SARILDIM



◊ Sosyal sorumluluk projelerine bakışınızı, sizin için önemini anlatır mısınız?

- Bence bu hayattaki en önemli önceliklerimizden biri; birbirimize yardım etmek, desteklemek. Farklı ülkelerde, farklı ailelerde büyüyor olabiliriz, fakat hepimiz aynı dünyadanız. Hiç kimse bir diğerinden daha önemli ya da daha önemsiz olmamalı. Ben hep buna inandırılarak büyüdüm ve biliyorum ki yardım etme fırsatım varsa bunu her zaman kullanmalıyım. Bu sadece böyle büyük projeler için de geçerli değil. Sokakta yaşlı bir insanın poşetlerini taşımasına yardımcı olmak, otobüste hamile bir kadına yer vermek, düşen bir insana el uzatmak...

Hepsi buna dahil. Yakın bir zamanda trende seyahat ediyordum ve karşımda oturan genç kızın ağladığını gördüm. Hemen yanına gidip ona sarıldım. Ona yalnız olmadığı hissini verdim.

Anlık bile olsa onu rahatlamış görmekten çok mutlu oldum. Bulunduğun her şartta elinden gelenin en iyisini yaparsan, karşındakiler için bir güç olabilirsin. Ve şimdi bu projede olmak benim için çok değerli bir fırsat. Bunun için şükrediyorum.