Çocuklar için koştular

Maraton (42.195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere dört ana kategoride tamamlanan Vodafone 39. İstanbul Maratonu’na 111 ülkeden 30 bine yakın çipli koşucu katıldı.

Bu yılki teması “Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” olarak belirlenen maratonun halk koşusuna ise 100 bine yakın katılım oldu. Asya’dan Avrupa’ya geçen kalabalık arasında ünlüler de vardı.

DİYALİZ CİHAZI ALINACAK

Türk Böbrek Vakfı, “Sen adım at, onlar hayata bağlansın” sloganıyla bu yıl ilk kez Vodafone İstanbul Maratonu’na katıldı.

Wilma Elles, Hasan Yalnızoğlu ve Tuğba Melis Türk de vakıf için koşarak bağış topladı. Bağışlarla diyaliz cihazı alınacak.

Sedef Avcı



Hülya Koçyiğit