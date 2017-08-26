Çocuklar Duymasın 6. bölüm fragmanında harddisk bozulunca olanlar oluyor

Kanal D ekranlarının soluksuz takip edilen heyecan dolu dizisi Çocuklar Duymasın yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Gönül evlilik yıl dönümleri için düğün videosunu izlemek isteyince ortalık karışır. İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Her seferinde fotoğrafları dijitalden aktarıp eski usül bastırdığı için Taş Fırın Haluk’la dalga geçen Tuna’nın harddiski bozulunca, Tuna ve Gönül’ün düğün videosuna ve fotoğraflarına ulaşılamaz.

Gönül evlilik yıl dönümleri için düğün videosunu izlemek isteyince ortalık karışır. Haluk ve Tuna, hiç kimseye bu durumu çaktırmadan harddiski tamir ettirmeyi başarabilecek midir?

Meltem, Haluk’tan sosyal medyada birlikte bir fotoğraflarını paylaşmasını ve altına romantik cümleler yazmasını ister. Taş Fırın Haluk için bu oldukça zordur. Selçuk’un eski karısı Mary, Türkiye’ye geri döner. Amacı Selçuk’un eski sevgilisini ortaya çıkarmaktır.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Taş Fırın Haluk, Meltem’in gün geçtikçe artan romantizm arzusuna yetişemeyince ikili arasında bir tartışma meydana gelir. Bu tartışmanın sonucunda Haluk’a küsen Meltem, artık Haluk’tan hiçbir şey istemeyeceğini söyleyince Haluk çok üzülür. Meltem’in gönlünü almak isteyen Haluk, onun için romantik bir akşam yemeği hazırlamak üzere mutfağa girince birbirinden komik anlar yaşanır.

Lara’ya telefonla ulaşamayan Orçun’un ise tek çaresi aşk mektubu yazmaktır. Orçun bu konuda en büyük desteği Taş Fırın Haluk’tan alacaktır.

Öte yandan Merve, mezuniyet balosu kıyafeti telaşına düşünce Gönül ve Tuna’nın yardımına Meltem koşar. Ama onları büyük bir sürpriz beklemektedir. TEOG yüzünden stres yapan ve uyku problemi yaşayan Gönül’ü eğlendirmek için Haluk, Meltem, Tuna ve Gönül bowling oynamaya gider. Taş Fırın Haluk’un parmakları bowling topuna sıkışınca ortalık karışır.