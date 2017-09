 Çocuğunuzun özgüvenli bir birey olabilmesi için şimdiden öğrenmeniz gereken 7 şey

Çocuklarda özgüven eksikliği nasıl anlaşılır?

Öncelikli olarak çocuklardaki özgüven eksikliğini anlamakta fayda var. Çocuklarda özgüven eksikliğinin belirtileri şu şekildedir; karar verememe ve kararsız kalma, sorumluluk almak istememe, duyguları ifade edememe, huzursuz bir ruh yapısı, aşırı temkin, yeni kişiler ile tanışamama. Peki özgüven eksikliği nasıl giderilir?

Çocuğunuzu şartsız sevin

Sosyal yaşama açılan kapı aileden başlar. Ve çocuğun dışarı dönük olarak şartsız bir şekilde hareket edebilmesinin tek yolu aile tarafından şartsız sevilmesidir. Bu yüzden çocuğunuzu doğruları ve yanlışlarıyla şartsız bir şekilde sevmeye özen gösterin.





Çocuğunuzun kendini değerli görmesini sağlayın

Yüksek özgüven için kişinin kendiyle barışık olarak kendini sevmesi gerekmektedir. Yani çocuğunuzun öz saygısı olmalıdır. Bu yüzden çocuklarınızı iyi hissetmelerini sağlayın. Kendine saygı duyan, kendiyle barışık olan bir çocuğun özgüveni yüksektir.

Kişisel eşyalarına saygı duyun

Özel alan yetişkin insanlarda önemli olduğu gibi çocuklarda da önemlidir. Birçok aile çocukların yaptıklarını kontrol altında tutmak için bu özel alan ihlalini gerçekleştirir. Tabii ki çocukların teknoloji bağımlılığı yaşaması veya şiddete yatkın olmasına sebebiyet verebilecek veya buna benzer unsurlar yakından incelenmelidir. Fakat bu direkt göz önünde yapılmamalıdır. Bu şekilde çocuk kendinin bir özel alanı olduğunu düşünmez. Ve kendini değersiz hisseder.

Kıyaslamalardan kaçının

Kıyaslamalardan kesinlikle kaçının. 'Bak arkadaşın Ayşe ne yapıyor, sen ne yapıyorsun!' gibi kıyaslama cümlelerinden kaçınmanız gerekiyor. Bu tarz kıyaslamalar kıskançlık, utanç, öz saygıyı kaybetme, özgüven eksikliği gibi hiç istemeyeceğiniz sonuçları doğurabilir.





Kendisinin yapmasına izin verin

Çocuklar her zaman yapamadıkları şeylerde ailelerin yardımcı olduklarını düşünürler. Eğer bu tarz bir yardım yapılıyorsa bile 'Sen yapamazsın şimdi' gibi cümleler kurularak yardım gerçekleştirilmemelidir. Bu çocuğun kendine olan saygısını azaltarak, öz güven eksikliğine yol açacaktır. Bunun aksine kendi yeteneklerini keşfetmelerine zemin hazırlayarak onları cesaretlendirmelisiniz.





Empati yapmaya özen gösterin

Empati, çocuklara özgüven aşılamaya dair yapılan her eylem için vazgeçilmez bir unsurdur. Yukarıda saydığımız her şeyi empati dahilinde yapmalısınız. Çocuğunuz için yapacağınız her şeyde 'Ben bunu ister miydim?' sorusunu kendinize sormalısınız.