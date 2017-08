Çocuğunuza dikkat edin!

ARAŞTIRMA şirketi We Are Social ve Hootsuite tarafından yayınlanan rapora göre şu anda Türkiye’de 48 milyon internet kullanıcısı bulunuyor. Başka bir deyişle Türkiye’de yaşayan neredeyse her 2 kişiden biri internet kullanıcısı.

Ve bu internet kullanıcılarının önemli bir kısmı çocuklardan oluşuyor. Çocuklar oyunlar, eğtim veya çizgi film gibi içerikler için internete bağlanıyor. Ancak internette sadece çocuklar için içerikler yok. Basit bir Google aramasında bile çocuklar, birçok tehlikeyle karşı karşıya kalabiliyor. Dolayısıyla bu da ailelerin akıllarının çocuklarda kalmasına neden oluyor. Yazılım şirketleri, internete bağlanan çocukları denetimi için ürünler geliştirmeye devam ediyor. Masaüstü bilgisayarların yanı sıra akıllı telefon gibi mobil cihazlar için geliştilen koruma yöntemleri, bir bakıma çocuklara internette göz kulak oluyor. Hatta aileler, sadece dijital koruma yapmıyorlar, çocukları yazışmalarına, sosyal medya paylaşımlarına veya konuşmalarına da ulaşabiliyor. Kısacası çocukların internette ebeveynlerinden habersiz kuş uçurması bile artık neredeyse imkansız. Biz de buradan yola çıkarak çocuk denetimi sağlayan yazılımları bir araya getirdik.

AKILLI TELEFONDA KAÇIŞ YOK

ÇOCUKLAR, artık bilgisayardan daha çok akıllı telefonlarda vakit geçiriyorlar. Bu da aileler açısından çocukların internetteki kontrolünü zorlaştırıyor. Ailelerin bu sorunu için harekete geçen ‘mSpy’ adındaki yazılım, iOS veya Android işletim sistemlerinde çocukların tüm hareketlerini ailelere bildiriyor.

Snapchat, WhatsApp, Viber, Skype, Line, Telegram, Tinder, Hangouts, iMessage, Facebook Messenger ve e-posta gibi uygulamaların takibi gerçekleştiriliyor. Buna ek olarak konum sınırlama özelliğiyle çocukların belirlediğiniz alanlardan da uzaklaşması durumunda bildirim gönderme özelliği de mSpy’da dikkat çekiyor. Bundan daha fazla özellik mSpy’ın Premium paketinde yer alıyor.

Aylık 50 TL

FACEBOOK PAYLAŞIMLARI E-POSTADA

Özellikle Facebook söz konusu olunca çocuklar, ailelerini arkadaş olarak eklemek istemiyor. ShareMail.me adındaki yeni platform ise çocukların paylaşımlarını ailelerin e-postalarına direkt olarak gönderiyor. Metin içeriklerinin yanı sıra konum, fotoğraf, video veya .GIF paylaşımlar e-posta olarak iletilenler arasında. Bu sayede aileler de çocuklarının Facebook üzerindeki tüm hareketlerini izleyebiliyor. Ayrıca ShareMail.me, ebevynlere aylık veya haftalık bültenlerle çocuklarının bu süre içinde neler yaptığını da raporluyor.

Aylık 52 TL

ORTAMI BİLE DİNLEYEBİLİRSİNİZ

ÇOCUK takibi için çok ileri düzeyde güvenlik geliştiren şirketler de yer alıyor. ‘FlexiSPY’ adındaki platform, iOS ve Android işletim sistemlerindeki çocuk takibini gerçekleştiriyor. Görüşme dinleme, görüşme kaydı, arama geçmişi, ortam dinleme, ve ortam dinleme ses kaydı özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca platform, SMS Mesajları, MMS Mesajları, mesaj silme ve e-posta erişimi gibi farklı özelliklere de sahip. FlexiSPY üzerinden WhatsApp, Facebook, Viber, LINE, Skype ve WeChat başta olmak üzere birçok anlık mesajlaşma uygulaması da kontrol edilebiliyor.

Yıllık 1299 TL

ZARARLI İÇERİKLERİ ENGELLİYOR

WINDOWS, Mac ve mobil cihazlarda kullanılabilen Norton Family, zararlı içerikleri filtreleyerek web güvenliğini arttırıyor. Sohbetler ve e-postalar görüntülenebiliyor. Bu sayede çocuğa yaklaşmaya çalışan kötü niyetli kişilere karşı etkili bir önlem sunuyor. Norton Family ile çocukların hangi sitede, ne kadar kaldıklarını öğrenmek de mümkün.

Yıllık 71 TL

HEPSİ BİR ARADA

ANTİVİRÜS konusunda dünyanın öne çıkan şirketlerinden biri olan McAfee, çocukların ebeveyn kontrolü altında olması için yeterli özellikleri ‘Internet Security’ paketinin içinde yer verdi. Bilgisayar koruma, ev ağı koruması, iOS akıllı telefon, tablet koruma, Sosyal medya koruma gibi özelliklerle donatılan pakette çocukların takibi için gerekli donanım da bulunuyor. İçerik filtreleri, güvenli arama filtreleri, gösterim süresi yönetimi, çocuk etkinlik günlüğü bu özelliklerin başında yer alıyor.

Yıllık 71 TL

KALABALIK AİLELER İÇİN

TREND Micro’nun sunduğu ‘Maximum Security’ paketi, 5 kişiye kadar desteklemesiyle dikkat çekiyor. Özellikle kalabalık önerilen bir ürün olan Maximum Security, Android, Windows ve Mac işletim sistemlerini destekliyor. Facebook, Google+ ve Twitter’da gizlilik ve güvenlik özelliklerinin de bulunduğu pakette, çocukları çevrimiçi korumak için güçlü ebeveyn denetimleri sağlanıyor. Ayrıca pakette, fotoğraflarınız ve diğer dijital dosyalarınız için 5 GB çevrimiçi depolama özelliğe de yer alıyor.

Yıllık 60 TL