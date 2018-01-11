Coco Chanel’in başlattığı ve günümüze kadar gelen 5 moda trendi

İki renk ayakkabılar
Şimdilerde bir klasik olarak gördüğümüz iki renkli ayakkabılar, Coco Chanel’in hayatımıza kazandırdığı şıklıklardan biridir. Chanel bu ikonik ayakkabıları 1957’de tasarlamış ve kendisi de çok severek uzun yıllar üzerinde taşımıştır.
Her şeye kemer takmak
Bugün elbiseden hırkaya birçok kıyafetimizin üzerine kemer takıp zarif bir görüntü elde edebiliyorsak bunun sebebi Coco Chanel’dir. 1920’lerin büstiyer ve korselerinden oluşan kıyafetlerden onun sayesinde kurtulduk ve ilerici tasarım anlayışı sayesinde kendimizi farklı siluetlerde görme şansı bulduk. Kadınsı görüntümüzü kaybetmeden bize diri bir duruş sağlayan kemerler onun en büyük silahları oldu.
Bol kıyafetler
Bugün maskülen çizgileri korkmadan ve çekinmeden üzerimizde taşıyabiliyorsak bu da Coco’nun sayesinde oldu. Çünkü kendisi bizi o dar kıyafetlerin içinden çıkarıp bol kıyafetlerle tanıştıran ilk modacıdır. İki parçalı ve kadının vücudunu delicesine sarmayan ancak yine de son derece feminen bir görüntüye ulaşmamızı sağlayan bu kıyafetlere bayılıyoruz.
Basit takılar
Chanel’in en ünlü özelliklerinden biri daima tek bir aksesuar takmasıydı. Bu stil hilesini tüm moda hayatı boyunca da markasına taşıdı. Tüm kıyafetlerinin üzerinde her zaman son derece sade ama bir o kadar göz alıcı bir mücevher görmeniz mümkündür. Abartıyı sevmez ancak o tek bir aksesuarla bile istediği albeniyi yakalamayı başarır.
Çarpışan desenler
Chanel denizci çizgilerini kurumsal olmayan bir kıyafet üzerinde kullanan ilk modacıdır. Tüm tasarım hayatı boyunca desenlerin gücünü sevmiş ve kullanmak konusunda hiçbir zaman elini korkak alıştırmamıştır. Farklı desenleri aynı anda kullanmak onun tasarım dünyasının vazgeçilmez imzası haline gelmiştir.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün