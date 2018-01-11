Coco Chanel’in başlattığı ve günümüze kadar gelen 5 moda trendi

İki renk ayakkabılar

Şimdilerde bir klasik olarak gördüğümüz iki renkli ayakkabılar, Coco Chanel’in hayatımıza kazandırdığı şıklıklardan biridir. Chanel bu ikonik ayakkabıları 1957’de tasarlamış ve kendisi de çok severek uzun yıllar üzerinde taşımıştır.

Her şeye kemer takmak

Bugün elbiseden hırkaya birçok kıyafetimizin üzerine kemer takıp zarif bir görüntü elde edebiliyorsak bunun sebebi Coco Chanel’dir. 1920’lerin büstiyer ve korselerinden oluşan kıyafetlerden onun sayesinde kurtulduk ve ilerici tasarım anlayışı sayesinde kendimizi farklı siluetlerde görme şansı bulduk. Kadınsı görüntümüzü kaybetmeden bize diri bir duruş sağlayan kemerler onun en büyük silahları oldu.

Bol kıyafetler

Bugün maskülen çizgileri korkmadan ve çekinmeden üzerimizde taşıyabiliyorsak bu da Coco’nun sayesinde oldu. Çünkü kendisi bizi o dar kıyafetlerin içinden çıkarıp bol kıyafetlerle tanıştıran ilk modacıdır. İki parçalı ve kadının vücudunu delicesine sarmayan ancak yine de son derece feminen bir görüntüye ulaşmamızı sağlayan bu kıyafetlere bayılıyoruz.

Basit takılar

Chanel’in en ünlü özelliklerinden biri daima tek bir aksesuar takmasıydı. Bu stil hilesini tüm moda hayatı boyunca da markasına taşıdı. Tüm kıyafetlerinin üzerinde her zaman son derece sade ama bir o kadar göz alıcı bir mücevher görmeniz mümkündür. Abartıyı sevmez ancak o tek bir aksesuarla bile istediği albeniyi yakalamayı başarır.

Çarpışan desenler

Chanel denizci çizgilerini kurumsal olmayan bir kıyafet üzerinde kullanan ilk modacıdır. Tüm tasarım hayatı boyunca desenlerin gücünü sevmiş ve kullanmak konusunda hiçbir zaman elini korkak alıştırmamıştır. Farklı desenleri aynı anda kullanmak onun tasarım dünyasının vazgeçilmez imzası haline gelmiştir.