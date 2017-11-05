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Çinli kamyona Türk motoru

Hürriyet Haber
05.11.2017 - 21:33 | Son Güncelleme:

KOÇ Holding ve Amerikan Ford ortaklığı olan ‘Ford Otosan’, 2013 yılında Çinli Jiangling Motors Corporation (JMC) Limited Şirketi ve bu şirketin iştiraki JMC ile lisans anlaşması imzalamış, bu doğrultuda fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu Ecotorq motorlarının, JMC markalı araçlarda kullanılmak üzere Çin’de üretilmesine izin vermişti.

İşte Çin pazarı için Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ‘Ecotorq’ isimli motorlara sahip ilk ‘JMC HT’ model kamyonlar törenle üretime başladı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Çinli JMC ile imzaladıkları motor teknolojisi, kamyon şasi, kabin üretim lisans anlaşmalarının ardından A’dan Z’ye Türk mühendislerin destekleri ile üretilen ilk JMC HT kamyonun hattan indirildiğini belirterek şunları söyledi: “Türkiye’de teknoloji ve mühendislik ihracatında bu büyüklükte bir ilk olan bu anlaşmayla Türkiye otomotiv sanayinde yeni bir dönemin kapısını araladık. Şasisinden, kabinine tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğumuz kamyonları kısa bir süre sonra Çin yollarında göreceğimiz için heyecanlıyız. Ecotorq motorlu kamyonlar, sürdürülebilir büyümemiz için stratejik bir ürün olarak önemini koruyor ve Ford Otosan’ın ağır ticari araç segmentinde dünyaya açılan kapısı rolünü üstleniyor. Ford Otosan olarak, mühendislik ve teknoloji alanında ülkemiz ekonomisine değer katmaktan gurur duyuyoruz.”

FORD’UN ÜRETİM ÜSSÜ

Yenigün, Ford Otosan olarak Ford’un Avrupa’daki ticari araç üretim üssü ve en büyük Ar-Ge merkezlerinden biri olduklarını belirterek, “Avrupa ve Kuzey Amerika dahil potansiyel ihracat pazarlarının tamamına rekabetçi ürünler sunabilmek için tüm mühendislik gücümüzle, ileri ve yeni teknolojiler üzerinde çalışıyoruz”  dedi.

Etiketler: gazetehaberleri
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