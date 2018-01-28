'Çinli firmalarla böyle savaşıyoruz'

Çin’in Avrupa’da Türk mobilyasında rakip olamadığını da vurgulayan Burhan Gül şöyle devam etti: “Avrupa’da belli standartlar var. Çinli firmalar bunları yerine getirmediği için bizim ürünlerimiz daima tercih ediliyor. Ancak Ortadoğu, Arap ve Afrika ülkelerinde standart aranmıyor. Bu nedenle Çin mobilyası daima önümüzde büyük bir rakip olarak duruyor. Bu rekabette Türk Malı etiketi bize büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü bizim ürettiğimiz mobilya kaliteli ve belli standartlara sahip. Bununla birlikte Türkiye’ye olan güven ve bakış açısı Türk mobilyasının tercih edilmesini sağlıyor.”

ÜRETİM TESİSLERİ İLK BEŞTE

ABC Mobilya’nın 150 bin metrekare açık, 80 bin metrekare kapalı alana sahip Manisa’daki üretim tesislerinde ev mobilyasının tüm ürünleri imal edilebiliyor.

Tesisler yıllık 50 bin koltuk takımı, 22 bin modüler set (yemek odası, yatak odası), 500 bin adet yatak, 100 bin adet baza üretme kapasitesine sahip. Burhan Gül “Üretim ölçeğinde Türkiye’nin en büyük 5 üretim tesisinden birine sahibiz. Başta Avrupa olmak üzere 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Gine’de bayimiz var. Afrika ülkeleri arasında Liberya, Etiyopya, Fas ve Libya’ya... İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, İrlanda, Polonya, Macaristan, Sırbistan, Romanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Kazakistan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar gibi ülkelere ihracat yapıyoruz” dedi.

Bu yıl 14. düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı’nda yer alan ABC Mobilya standını Afrika’dan gelen alım heyetlerinin yoğun ziyaret ettiğini de dile getiren Gül “Gine’de bayiimiz var. Amacımız Afrika’daki bayii sayımızı arttırmak.Katma değeri yüksek ürünlerimizle Türk Mobilya Sektörü’nün küresel anlamda gelişmesine destek olmayı ve bir dünya markası yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu.