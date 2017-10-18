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Cilvegözü Sınır Kapısı'nın ticari tırlara açılmas

AA
18.10.2017 - 16:19 | Son Güncelleme:

Reyhanlı Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ticari tırların çıkışlarının başlanmasının, ilçe ticaretini canlandıracağını söyledi.

Zaroğlu, sınır kapısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki kısıtlamaların kaldırılmasını sevinçle karşıladıklarını belirtti. 

Bölgede yaşanan olumsuz gelişmelerden sonra belirli kısıtlamaların getirildiğini aktaran Zaroğlu, "Yaklaşık iki aydan beri bölgemize güvenli bölge oluşturmasını bekledik.

Son olarak hükümetimizin almış olduğu İdlib'deki güvenli
bölgeyle ilgili girişiminin ilk meyvesini almaya başladık." dedi. 

Emeği geçenlere teşekkür eden Zaroğlu, şöyle devam etti: "Hatay'da savaş var, ticaret durmuş, sanayici iş adamı yatırım yapmıyor, turist gezmeye gelmiyor gibi söylemler duyuyoruz. Hatay'da kötü bir şey varmış gibi hava estirmeye başladılar.

Böyle söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki kısıtlamaların kaldırılmasıyla Hatay'da ticaret tekrar canlanacaktır. İnşallah önümüzdeki günlerde bölgemiz ekonomik olarak daha canlılık kazanmış olacak." 

Zaroğlu ileriki günlerde demir ve çimento ihracatının da başlamasını beklediklerini sözlerine ekledi. 

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