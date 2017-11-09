Çılgın kentin kollarında... Amsterdam

Her kenti simgeleyen detaylar vardır. Amsterdam’ın belki diğerlerinden daha çok. En başta çok kültürlü yapısıyla dikkat çekiyor burası. 17. yüzyıl zenginliğinin izlerini taşıyan Amsterdam' da her iklimden insan yaşıyor. Romantik çehresiyle ünlenen şehir aynı zamanda müzeleriyle de bir sanat galerisi görünümünde. Kelimelerle anlatmak gerekirse Amsterdam’ı: Bisiklet, kanal, köprü, tekne ve müze en başta gelen sözcükler olur.

Amsterdam dünyada en çok bisikleti görebileceğiniz yerlerden biri. Kent içinde bisikletliler için çok iyi tasarlanmış bir yol ağı bile var. Yokuşsuz kentte bisiklet sayısı neredeyse insan sayısına eşit. Dahası kanal zengini bir kent. 165 kanal şehri içten içe sarmış. Keyifli bir Amsterdam turu için kentin neredeyse tamamını üstleri açık ya da cam tavanlı turistik gezi tekneleriyle dolaşabilirsiniz.

Tekne turları kenti gezmenin ve 'gracht' adı verilen kanalları tanımanın iyi bir yolu. Bu teknelerden şehri seyre daldığınızda ilk önce dünya mimarlık ekollerini etkileyen Hollanda evlerini fark edeceksiniz. Bu evler Amsterdam’daki kültürel çeşitliliğe dair size önemli ipuçları verecek.

Müzeler kenti





Çok sayıda tiyatro, konser salonu, sanat galerisi, sinema ve müzik mekânıyla dolu kent, müzeleriyle de iddialı. Herkesin hemfikir olduğu ortak nokta müzelerin şehre kattığı büyüleyici atmosfer. Kentin, uluslararası üne sahip müzelerine gelince... Van Gogh Müzesi sanatçının 200’den fazla eserine ev sahipliği yapıyor. Müzede Van Gogh’un yaşamı ve çalışmalarıyla ilgili tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Klasik sanat eserleri ağırlıklı Rijks Museum ve modern sanata dair çalışmaların sergilendiği Stedelijk Museum kentin görülmeye değer müzelerinden. Ayrıca Madame Tussaud's Müzesi, Rijksmuseum (Devlet Müzesi) Amsterdam'ın en önemli durakları. En büyük ve en önemli müzelerinden olan devlet müzesinde birçok Rembrandt eseri bulunmakta.

Dam meydanı





Hareketliliğin hiç eksik olmadığı Dam Meydanı, turistlerin uğrak yeri. Onlarca bisikletliyi, bir sokak sanatçısının ya da bir grubun gösterilerini izlemeniz mümkün bu meydanda. Tarihi mekânda hünerlerini sergileyenlere de rastlayabilirsiniz. Burası neşesi, hareketi ve rengi hiç dinmeyen bir yer. Bir yanda Nieuwe Kerk (Yeni Kilise), Madame Tussaud's Müzesi, diğer yanda beyaz taştan yapılmış ulusal anıtıyla Dam Meydanı, turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri. DamMeydanı’ndan keyifli bir yürüyüşle kısa sürede ulaşabileceğiniz Museumplein ise ünlü ressamların eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Şehrin en turistik ve en eğlenceli merkezi ise Leidseplein Meydanı. Bu meydanda da neredeyse her gün bir etkinlikle karşılaşabilirsiniz. Kafe ve restoranlar, canlı müzik yapan mekânlar iyi vakit geçirmenizi garantiliyor. Cafe American en eski ve ünlü kafelerden biri.

Amsterdam’ın bir diğer eğlence bölgesi de Kırmızı Fener Mahallesi. Burası eski liman bölgesi ve özellikle hafta sonları çok kalabalık.

Lezzet çeşitliliği

Amsterdam’da eğer farklı tatlar deneyimlemek isterseniz, çok fazla seçenek var. Endonezya, Hint, Çin, Japon, Rus, İtalyan ve Fransız mutfaklarının seçkin örneklerinin yanı sıra Yunan, Arap, İran ve Latin Amerika yemeklerini sunan mekânlarda da değişik lezzetler tatmanız mümkün. Kent merkezinde dönerden noodle ve pizzaya uzanan atıştırmalık tatlar da bulabilirsiniz. Türk lokantası ve büfeleri de mevcut.





Amsterdam Lale Müzesi

Lale soğanları Hollanda’ya Osmanlı imparatorluğu döneminde iki ülke arasında sürdürülen yoğun ticaret faaliyetleri esnasında girdi. 17. yüzyılda bir dönem ‘tulipomania’ yani ‘lale çılgınlığı’ yaşandı. Evler lale soğanlarıyla alınıp satıldı, ticari sözleşmeler yine bu çiçeğin soğanlarıyla düzenlendi. Her yıl nisan ayında Hollanda’yı kaplayan laleler muhteşem bir görüntüye sahip. Lalenin tarihini merak ediyorsanız, Amsterdam Lale Müzesi'ni mutlaka görün.



Amsterdam için 5 öneri

Anne Frank’ın Evi

II. Dünya Savaşı sırasında yaşadıklarını yazdığı günlükleriyle tanınan, hakkında kitaplar yazılıp,belgeseller ve filmler çekilen bir isim Anne Frank. Onun ölümünden sonra keşfedilen günlüklerini tuttuğu ev, Amsterdam’ın en çok ziyaret edilen müze-evi.





Banliyöler

Hollanda’nın sembollerinden yel değirmenlerini görebileceğiniz bu bölgede, aynı zamanda lezzetli Hollanda peynirleri de üretiliyor.

Nieuwe Kilisesi

Nieuwe Kerk Dam Meydanı’nda Royal Palace'ın yanında bulunuyor. Meydanı süsleyen kilise, 1385 yılında yapılmış, 1421 ve 1452 yılında çıkan yangınlarda büyük hasar almış ve 1645 yılındaki yangınla da neredeyse yıkılacak duruma gelmiş. Bundan sonra Nieuwe Kerk, Gotik tarzda tekrar yapılmış. Bugün burada çeşitli sergiler düzenleniyor.

Çiçek Pazarı

Amsterdam Çiçek Pazarı ya da orijinal ismiyle Bloemenmarkt, 1862 yılında kurulmuş bir pazar. O günden günümüze rengârenk çiçeklerin görüntüsüyle şölen sunan bir pazar burası. Çiçek pazarında birbirinden ilginç bitkiler var. Böcek yiyen bitkiler, çeşit çeşit egzotik soğanlar ve tohumlarıyla renkli pazar, kentin mutlaka görülmesi gereken yerlerinden.

Alışveriş

Amsterdam, alışveriş konusunda bitpazarından büyük yiyecek pazarlarına kadar her şeyi bulabileceğiniz bol seçenekli bir kent. Leidseplein ve Spui arasındaki Leidsestraat, Kalverstraat ve Nieuwendijk, Munt Kulesi ve Dam Meydanı, Central Station alışveriş yapabileceğiniz yerler. Munt

Kulesi’nin yanında mağazalar bulunuyor.