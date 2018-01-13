Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Çiftçilere 750 milyon liralık ‘askeri’ destek

Çiftçilere 750 milyon liralık ‘askeri’ destek

Hürriyet Haber
13.01.2018 - 01:03 | Son Güncelleme:

MİLLİ Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında, askerlerin sağlıklı ve güvenli beslenmesini sağlamak amacıyla imzalanan protokol hakkında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı bazı ayrıntıları açıkladı.

İmzaladıkları protokolle çiftçilere çok büyük katkı sağlanacağının altını çizen Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, “Neresinden bakarsanız bakın ortalama 750 milyon liralık bir alışverişimiz olacak. Bize bağlı kuruluşlar olan Toprak Mahsulleri Ofisinden, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden, Et ve Süt Kurumundan ürün aldığımız için, buraya bağlı çiftçilerimizde de ekonomik olarak iyileşme sağlamış olacağız yani hem çiftçilerimiz hem daha kaliteli ve ucuz ürün aldığı için Milli Savunma Bakanlığı hem de Tarım Bakanlığı olarak hizmet ettiğimiz için biz kazanmış olacağız. Kazan-kazan olacak” dedi.

5 LİRA DÜŞTÜ

Muhalefetin et ithalatına ilişkin eleştirilerine de değinen Fakıbaba, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet olduğunu, 5 bin ton et alımının İstanbul’un bir günlük ihtiyacının çok azını karşıladığını belirtti. Fakıbaba, ithalatın sadece ihtiyaçtan değil, piyasayı regüle etmek için de yapıldığına dikkati çekerek, “Bazen vergi duvarlarını kaldırıyorsunuz, bazen de vergi duvarlarını sıfırlıyorsunuz. Sıfırladığınız zaman insanlar zannetmesin ki bu vergi duvarları hep aynı kalacak. O da bir regülasyon” dedi.

Et fiyatlarını regüle ettiklerinin kesin olduğunu söyleyen Bakan Fakıbaba, “Et fiyatlarında en lüks lokantalarda bile 5 lira civarında düşüş olduğu görülüyor. Gittiğimiz her yerde şunu söylüyorlar, ‘Allah razı olsun, mutfağımız şenlendi.’ Öğrenci arkadaşlarımız teşekkür ediyorlar” diye konuştu.

Etiketler: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı , gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri