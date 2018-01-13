Çiftçilere 750 milyon liralık ‘askeri’ destek

İmzaladıkları protokolle çiftçilere çok büyük katkı sağlanacağının altını çizen Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, “Neresinden bakarsanız bakın ortalama 750 milyon liralık bir alışverişimiz olacak. Bize bağlı kuruluşlar olan Toprak Mahsulleri Ofisinden, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden, Et ve Süt Kurumundan ürün aldığımız için, buraya bağlı çiftçilerimizde de ekonomik olarak iyileşme sağlamış olacağız yani hem çiftçilerimiz hem daha kaliteli ve ucuz ürün aldığı için Milli Savunma Bakanlığı hem de Tarım Bakanlığı olarak hizmet ettiğimiz için biz kazanmış olacağız. Kazan-kazan olacak” dedi.

5 LİRA DÜŞTÜ

Muhalefetin et ithalatına ilişkin eleştirilerine de değinen Fakıbaba, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet olduğunu, 5 bin ton et alımının İstanbul’un bir günlük ihtiyacının çok azını karşıladığını belirtti. Fakıbaba, ithalatın sadece ihtiyaçtan değil, piyasayı regüle etmek için de yapıldığına dikkati çekerek, “Bazen vergi duvarlarını kaldırıyorsunuz, bazen de vergi duvarlarını sıfırlıyorsunuz. Sıfırladığınız zaman insanlar zannetmesin ki bu vergi duvarları hep aynı kalacak. O da bir regülasyon” dedi.

Et fiyatlarını regüle ettiklerinin kesin olduğunu söyleyen Bakan Fakıbaba, “Et fiyatlarında en lüks lokantalarda bile 5 lira civarında düşüş olduğu görülüyor. Gittiğimiz her yerde şunu söylüyorlar, ‘Allah razı olsun, mutfağımız şenlendi.’ Öğrenci arkadaşlarımız teşekkür ediyorlar” diye konuştu.