Çeyrek altın 240 liraya yükseldi

FOMC toplantı tutanakları dün akşam yayımlandı. Dün 1.267,91 dolar seviyesini kadar gerileyen altının ons fiyatı, FOMC kararının ardından 1.283,95 dolara kadar yükselerek günü yüzde 0,91 artışla bu seviyeden tamamladı.

Fed yetkilileri, son toplantılarında bilanço küçültmeye eylül ayında başlanması konusunda uzlaşırken, faiz politikasında anlaşamadı.

Bugün yatay bir seyirle başlayan ve 1.290,12 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,39 artışla 1.288,30 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Altının gram fiyatı dün hem dolar/TL'deki hem de altının ons fiyatındaki gerilemeyle son bir haftanın en düşük seviyesi olan 143,9 lirayı gördü. Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı şu dakikalarda yüzde 0,50 artışla 145,80 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 980 liradan satılıyor.